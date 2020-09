¡Bang bang, estás liquidado! Entrevista a Mario Juliano – Hoy 19 hs

Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea y director de la Asociación Pensamiento Penal, será uno de los panelistas de “¡Bang, bang, estás liquidado! Periodismo y mano dura” que se desarrollará esta tarde, desde las 19, por Plataforma Meet. La iniciativa del Sindicato de Prensa de Tandil y Azul también contará con las participaciones del periodista y escritor Ricardo Ragendorfer –autor de “Patricia, de la lucha armada a la seguridad” y “La Bonaerense”, entre otros- y de la abogada Claudia Cesaroni, fundadora del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, con la coordinación de Ivy Cángaro y Fabián Sotes, por el gremio organizador.

Sobre Juliano dice la Revista Anfibia: “este juez penal del interior bonaerense ganó notoriedad hace unos años cuando fue presentado en algunos medios como el juez “polémico” que pretendía que las personas detenidas pudieran tener teléfonos celulares. Hoy, salvo motivos fundados, como haber recibido condena por “crimen organizado”, un detenido debería tener acceso a un celular o internet.”

“La incomunicación contemporánea (prohibida por ley) no es meter a un individuo en un calabozo. Es impedirle el acceso a la telefonía e internet. La telefonía es un instrumento pacificador en las prisiones. El 80% de la población penitenciaria está en posesión clandestina de telefonía celular. Ignorarlo es querer tapar el sol con las manos”, sostiene el magistrado.

La prensa lo ha calificado, en más de una oportunidad, como el juez “contravencionista”. ¿Cómo se lleva con estas etiquetas que imponen estos discursos?

En general, en el marco del respeto, no tengo conflictos con algunas etiquetas que me han colocado en algún tiempo: creo que forma parte de las reglas del juego. He tratado de responder siempre a todos los requerimientos periodísticos de la gente con la cual tengo más coincidencias y de la que no tengo tanto. Siempre me he expresado con absoluta libertad, dando respuestas a todas las inquietudes. Admito que en algunos casos, mis posiciones pueden llegar a ser un tanto controversiales para la media del Poder Judicial, pero no me siento condicionado por esas etiquetas.

Si nos referimos a la libertad de expresión como una garantía del ejercicio del periodismo ¿cuáles son las principales tensiones que encuentra en una prensa fuertemente punitivista o estigmatizante, en relación a las formas de interpretar el hecho de administrar justicia?

Soy verdaderamente respetuoso de la libertad de prensa y de expresión: no puede ser un mero enunciado. Esto implica aceptar los puntos de vista con los cuales no coincidimos o no me agradan, en particular. Por supuesto, en lo personal estoy dispuesto a debatir e intercambiar puntos de vista acerca de la función de administración de justicia que es un tema muy controvertido, siempre en disputa. En un punto, me parece sano porque realmente, la tarea de administrar justicia tiene muchísimo impacto sobre el resto de la población y es bueno que estos temas sean discutidos públicamente.

¿Considera que el reclamo de “mano dura” es una operación mediática o más bien una demanda real de la sociedad?

Creo que la argentina es una sociedad democrática y pluralista; claro que hay un sector de la población -que a mi criterio no es mayoritario- que no responde a ciertos estereotipos respecto de los conflictos sociales y que pretende resolverlos por vías autoritarias. Circunstancialmente, hay algunos medios importantes de comunicación que, en buena medida, son funcionales a este discurso, y también creo que fundamentalmente esto obedece a cuestiones de tipo comercial. No obstante, estas miradas disidentes forman parte del debate de una sociedad diversa y me importa particularmente que estén y ver de qué modo aquellos que nos oponemos a estos discursos presentamos alternativas y opciones distintas para responder a los conflictos sociales.

Pensamiento Penal tiene sus propias vías y canales de comunicación ¿cuáles son los principales objetivos que se trazaron en relación a ello?

La Asociación Pensamiento Penal procura por las vías a su alcance tener una fuerte presencia en el debate público a través de sus propios canales de comunicación y también con la expresión de su dirigencia en los distintos temas que se presentan en forma cotidiana. PP es un espacio pensado para la justicia y la libertad: realmente respondemos a esa premisa dando lugar en nuestros sitios a una variedad de opiniones muy amplias, siempre desde el respeto al Estado de Derecho y a la Constitución Nacional.

Cómo unirse a la charla

Medios y mediaciones, la construcción de sentido común y opinión pública. El “Plan Cóndor Mediático” detrás de lo que se difunde -y el modo de hacerlo-, la maquinaria punitivista de los grandes medios, periodismo independiente vs. periodismo “obediente” son algunos de los aspectos en los que indagarán los invitados y “dueños de casa”, ofreciendo una perspectiva más compleja y global al debate que generan estas premisas.

Los interesados en acceder a la propuesta podrán unirse a través del link

https://meet.google.com/icw-jhkn-fap.