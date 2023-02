Balcarce – Se desarrolla la 30° Fiesta del Automovilismo

Balcarce tendrá su 30° Fiesta Nacional del Automovilismo. Se llega a la misma, luego de haber recorrido un camino con mucho esfuerzo desde la organización pero, consolidada y con el reconocimiento nacional, de lo que representa esta tradicional Fiesta para la región. Claro, sin olvidar el impacto económico y cultural ya obtenido con el paso del tiempo.

Los horarios de la Fiesta Nacional del Automovilismo

Cronograma Oficial FNA30

Jueves 02/02

 16:00 hs Apertura de la muestra en la Plaza Libertad.

 17:30 hs Panel de F1, con Fernando Tornello. Moderador: Lonchi Legnani – Museo Fangio

 18:15 hs inauguración Muestra Peter Nygaard – Museo Fangio. The History of F1 in photos and stories

 18:30 hs Descubrimiento de las baldosas de Mariano Werner, Lole Reuteman y Pirin Gradassi – Paseo

de los Campeones Museo Fangio.

 19.00 hs. Apertura muestra Eterno Lole de Fuel Art – Plaza Libertad frente al Museo Fangio

 19:15 hs Show de La Modesta Tango en escenario principal

 20:00 hs Premios Juan Manuel Bordeu a los Campeones del zona, reconocimiento a periodistas,

anuncio del libro sobre Bordeu y homenaje a Juan Manuel Fangio sobrino.

 21:30 hs Show de Nosotros los Consumidores

 22:15 hs Show de La Cuadrilla

 23:00 hs Show de Turf

 00:00 hs Show de Pacho Aguila

 Dj Valentina Damiano – Patio Gastronómico

Viernes 03/02

 16:00 hs Apertura de la muestra en la Plaza Libertad.

 17:30 hs Charla sobre el Desarrollo de la Seguridad en el Deporte Motor. Dr. Balinotti – Museo Fangio.

 19:30 hs Show Hija del sol feat. Cool Sativa The Band en escenario principal

 20:15 hs Show de Anda La Osa

 21:00 hs Show de Zona Azteca

 21:45 hs Show de Dance Pasion

 21:50 hs Premios Juan Manuel Fangio a los Campeones de la ACTC, reconocimientos y homenajes.

 22:50 hs Show de Zapu

 23:00 hs Show de FMK

 23:45 hs Show de El Gordo Record

 Dj Frango Godoy – Patio Gastronómico

Sábado 04/02

 14:00 a 16:00 hs Actividad en Pista – Autódromo Juan Manuel Fangio

 16:00 hs Apertura de la muestra en la Plaza Libertad

 17:30 hs Panel Mujeres en el Automovilismo org. Comisión de Mujeres de la C.C.e I.B. – Museo Fangio

 18:30 hs Show Infantil La Veredita en escenario principal

 19:15 hs Show de Chakana

 20:00 hs Show de Vieja Minga

 20:45 hs Show de Los Aykeños

 21:30 hs Show de Maxi Daruch

 22:15 hs Premiación Campeones del TC 2000, Fórmula Nacional, Top Race y Superbike

 23:10 hs Presentación Stomp Studio

 23:15 hs Show de Axel

 00:15 hs Show de Versionados

 Nico Dj – Patio Gastronomico

Domingo 05/02

 10:00 a 14 hs Actividad en Pista – Autódromo Juan Manuel Fangio

 12.00 hs Fangio Challenge – Autódromo Juan Manuel Fangio

 16.00 hs Apertura de la muestra en la Plaza Libertad.

 17:30 hs Campeonato de Mini TC con pilotos Invitados – Avda. Kelly e/ 17 y 19

 18:30 hs Show Infantil “Estamos Invitados” en escenario principal

 19:30 hs Show de Confluencia

 20:15 hs Show de Cumbia Grande

 21:00 hs Show de Los sembradores del sur

 21:45 hs. Premiación Campeones del TN y TP

Entrega de premios Concurso de Vidrieras – C.C.e I.B.

Entrega de premios Búsqueda del Tesoro

 22:45 hs Presentación equipo de TC JP Carrera

 23:15 hs Show de Los Nocheros

 Fin de Fiesta