Balcarce – Acampe en McCain en apoyo al empleado despedido

Fabián Fasciglione fue despedido días atrás por la empresa McCain y sus compañeros organizaron un acampe en el acceso a la planta para exigir su reincorporación.

En diálogo con El Diario, Walter Villarreal, compañero del empleado despedido y el propio Fabián, dieron detalles de la forma en la que fue cesanteado de sus actividades, así como también de cuáles serán las medidas a tomar en caso de no ser reincorporado.

“El foco del conflicto es por el despido de Fabián (Fasciglione), nuestro compañero. Se lo citó de manera engañosa a un café aquí en Balcarce y posterior a una charla lo desvincularon sin motivo alguno, él tiene 28 años dentro de esta planta. Trabaja como profesional en Seguridad e Higiene y nosotros que somos los trabajadores y aún así, teniendo el cargo que tiene, se ha portado de 10 y siempre ha trabajado de forma ejemplar. Creo que eso es lo que ha molestado a estos señores que han tomado una decisión, a mi entender, equivocada, porque está todo el personal en estado de alerta y lo que quieren es que se revierta esto, que no le hagan pasar un mal momento a Fabián ni a su familia, ni a los trabajadores.

Entiendo y esto es una opinión personal, que esto obedece a los nuevos cambios de la dirección de la compañía”, expresó Villarreal.

El despido

En circunstancias del despido, Fasciglione, expresó: “Es una sensación de incertidumbre porque son momentos que atentan contra la familia. Yo soy un tipo grande, que tengo mi vida organizada, en sí yo trabajo para mi familia, para mis hijas que están estudiando y hoy sentimos esa incertidumbre, entonces se está jugando con la familia, con lo que uno más quiere. Hay cosas que tienen un límite y el del padre de familia son sus hijos, así que estamos viviendo un momento malo. Yo hace 28 años que trabajo en esta planta y hoy se ha juntado mucha gente que viene, me saluda, se acercan los compañeros y eso quiere decir que todo este tiempo lo he transcurrido por el camino del bien.

Esto es un llamado de atención para todos; no puede ser que venga alguien y a dedo saque a una persona por sacarla, por eso el malestar de todos los compañeros. Yo en 28 años tuve la camiseta puesta, di todo por la fábrica y es un mal momento”.

Respecto de si le dieron una razón para su despido, Fasciglione explicó: “A mí me dijeron que era una restructuración, pero las reestructuraciones no son de una sola persona. Acá somos aproximadamente 700 y ¿reestructurás con una sola persona?

Después ya hay un camino de difamación que los compañeros no se lo creen, se ríen de eso porque todo el mundo me conoce”.

Continuidad

En la continuidad de las acciones para la reincorporación del empleado despedido, Villarreal, puntualizó: “Vamos a acompañar a Fabián hasta que él lo decida o hasta que la empresa reflexione con esta postura, por el momento vamos a estar el fin de semana completo. Pasar el Día del Trabajador acá, paradójicamente con un compañero despedido es muy triste.

No sé si esto forma parte de los valores de la compañía, de todas maneras, por el respeto que le tenemos a Fabián como compañero y que además ha sido un excelente profesional aquí adentro. Nosotros de acá no nos vamos a mover, independientemente de lo que diga la Justicia, el Ministerio o quien sea. Lo único que resuelve estas cosas es el diálogo, es sentarse, admitir una equivocación, y devolverle el trabajo”.

Sindicato

En cuanto al rol del sindicato, Villarreal, expresó: “Tenemos una cuestión legal porque Fabián ha estado fuera del convenio, que obviamente la empresa aprovechando esta situación, interpretó que nosotros no lo íbamos a acompañar y no es así. Acá somos todos compañeros y hay un derecho constitucional que nos asiste, a él como a todos. Que después tengamos algunas limitaciones de actuar como delegado es cierto, pero no lo vamos a dejar de acompañar, ese es un derecho que nosotros lo vamos a ejercer. Nos vamos a manifestar el tiempo que sea necesario”, concluyó.

Reunión

La comparecencia en el Ministerio de Trabajo se llevará a cabo este martes a partir de las 9.

