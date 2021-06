Ayacucho continúa en fase 2 – Por lo tanto, «No vuelven» las clases presenciales esta semana

De acuerdo a la información a la que pudo acceder el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar, sumado a la confirmación del gobierno municipal de este sábado, en la que se da cuenta que Ayacucho sigue en fase 2, «No habrá clases presenciales en nuestra ciudad la semana próxima».

Es verdad que en los anuncios oficiales del gobierno provincial, en la conferencia de prensa del viernes pasado se había generalizado el retorno a clases, sin embargo al no haberse pasado a fase 3, las escuelas mantendrán un esquema de semi-presencialidad donde los docentes concurren sí es de su voluntad, para mantener encuentros con alumnos que no concurren habitualmente o se encuentran desvinculados con la institución.

Asimismo, cabe recordar que todos los días martes se informa la situación de cada distrito, Ayacucho hoy sábado 12 de Junio fue mantenido en fase dos, por lo tanto seguimos con clases no presenciales, de modificarse la situación el próximo martes 15 y si pasaríamos a fase 3, debería llegar la resolución de DGCYE donde nos indicarán cuando volver.

También es cierto que hay sobreinformación y los medios nacionales no contribuyen, ya que dan por hecho situaciones y engloban a todos los distritos por igual, por lo que la gente se confunde y no puede determinar en muchos casos, si es para todos, si es para unos u otros etc. Lo cierto y concreto, es que seguiremos con semipresencialidad por la próxima semana completa, ya que si llegará el mencionado cambio, las escuelas de cada nivel deben tener tiempo para organizarse.