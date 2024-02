Axel Kicillof acordó una cláusula «antiinflacionaria» con los empleados públicos

El secretario gremial de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) en la provincia, Juan Pablo Martín Oyarzábal , detalló que el acuerdo también incluye una actualización del 20% en el básico y la modificación de los topes de las asignaciones familiares por hijo. En el caso de los docentes, la oferta de aumento del 20% se calculará sin tener en cuenta el Fondo de Incentivo Docente (FONID), lo que garantiza que no se verá afectado el plus del fondo educativo nacional que reciben y que el Gobierno de Javier Milei informó que dejará de pagar.

AXEL KICILLOF VA A LA CARGA POR EL FONID

En este escario, el mandatario provincial expresó su compromiso por iniciar reclamos formales ante la administración nacional por la falta de transferencia del FONID y otros fondos destinados a la educación y el transporte en la provincia de Buenos Aires. Estos reclamos buscan proteger los ingresos de los trabajadores estatales y garantizar condiciones dignas de trabajo en el sector público.

Esta acción surge de las declaraciones del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó que «en principio la Nación no va a transferir el FONID porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe». Asimismo, remarcó que los salarios «dependen de los gobernadores», por lo que precisó que «cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee».

Manuel Adorni reveló que para el Gobierno la paritaria nacional con los docentes no existe y tensó todavía más el conflicto gremial.

En la provincia de Buenos Aires el FONID representa $8.300 millones y los fondos en concepto de conectividad suman otros $6.200 millones más que también cobran los docentes. En total se trata de $14.500 millones que van directo al bolsillo de los maestros y que el Gobierno nacional dejó de transferir.

En ese marco, los gremios docentes pusieron en duda el inicio del año escolar. «La situación es grave, empieza el ciclo lectivo y no se han girado fondos ni al FONID ni al Fondo Compensador, ni para comedores, ni para copa de leche, ni para otros programas educativos», destacó la titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Sonia Alesso. En esa línea, además, cerró: «Todas las provincias están en dificultades. Ya había un problema con la inflación. Y se le suma otro problema, que es que los fondos que debía mandar Nación no fueron enviados».

