Autos con historia – IKA Bergantín, un auto difícil de comparar

El Bergantín fue fabricado por la empresa Industrias Kaiser Argentina SA, de Santa Isabel, Provincia de Córdoba, entre 1960 y 1962, con una producción total de 8.351 ejemplares, entre todos sus modelos y versiones. Los motores utilizados (de 4 y 6 cilindros) eran de origen americano (Willys y Kaiser), mientras que la carrocería correspondía al Alfa Romeo 1900.

El Origen Italo-Americano del Bergantín

El Alfa Romeo 1900 fue el primer auto desarrollado por Alfa Romeo después de la II Guerra Mundial, además de ser el primer modelo de la marca en contar con una estructura monocasco. Provisto de una relativamente convencional carrocería de tres volúmenes y cuatro puertas, contaba con un nuevo motor de 1.884 cm³ capaz de producir 80 CV. Su producción se inició en 1950, primero en pequeñas tiradas, a medida que se iban reparando los daños ocasionados por la guerra, pero ya para 1951 se habían producido 1.220 berlinas. Ese mismo año apareció el 1900 TI, con un motor con válvulas más grandes, mayor compresión y una potencia de 100 CV. El auto también se prestó al trabajo de varios diseñadores —Zagato, Touring, Pininfarina, Stabilimento Farina, Boano, Ghia, Bertone y otros— los cuales construyeron modelos especiales sobre la base del chasis del 1900.



En 1953 aparecieron los modelos 1900 Super y 1900 TI Super, y luego también el 1900 Super Sprint. Estos incluían varias modificaciones, desde el agregado de más adornos hasta un nuevo motor de 1.975 cm³, capaz de producir, en el modelo TI Super, 115 CV. Una versión especial de cuatro puertas se produjo especialmente para la policía italiana. Denominado “Pantera”, incluía numerosas modificaciones, como vidrios a prueba de balas, pequeños protectores para las ruedas, un techo corredizo sobre los asientos traseros, suspensiones más fuertes, el motor del TI, equipo de comunicaciones y una terminación en pintura negra (de ahí el nombre).



Otros de los grandes derivados del 1900 fueron el modelo C52 “Disco Volante” y el BAT. Finalmente, también se produjo una versión deportiva denominada 2000 Sportiva.

La producción del 1900 continuó hasta 1959, con más de 21.000 unidades producidas por la fábrica.

La Historia del Bergantín

La relación entre Kaiser y la Argentina se inició en 1951, cuando nuestro país envió a los Estados Unidos un emisario, el brigadier San Martín, para solicitar que alguna fábrica automotriz se instalara en Argentina. Sólo la Kaiser Frazer Corporation aceptó la propuesta, ya que las otras consideraron que el mercado local era demasiado pequeño para justificar la inversión. El acuerdo con el Gobierno Argentino incluía la formación de una sociedad mixta integrada por la empresa estatal IAME, la Kaiser Frazer Corp., y el aporte de grupos privados argentinos, quienes participarían a través de la compra de acciones por un total de 160 millones de pesos. El Estado otorgaría también a la nueva sociedad créditos por valor de 200 millones de pesos y permisos de importación de automóviles por otros 40 millones.



El plan fue aprobado por las autoridades nacionales y, el 18 de Enero de 1955, se suscribió el respectivo convenio, tras lo cual comenzaron a llegar al país las 1.016 unidades importadas desde los Estados Unidos para iniciar la penetración de la marca en el mercado local, mientras se resolvían los últimos detalles y se montaba la planta de producción. Unos días después quedó constituida la empresa Industrias Kaiser Argentina S.A., bajo la presidencia de James Mc Cloud. El capital inicial fue de 20 millones de dólares, de los cuales el 32 por ciento estaba representado por maquinarias y herramientas importadas de los Estados Unidos. Dos meses después, en un terreno de 200 hectáreas de la localidad cordobesa de Santa Isabel, comenzó a construirse la planta donde se montaron 9.000 toneladas de equipos de la desmantelada planta de Toledo, Ohio. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, la empresa madre se transformaba en Kaiser Industries Corp., abandonando para siempre el mundo del automóvil.



Sin embargo, el primer vehículo en salir de la nueva planta de Santa Isabel no fue un automóvil Kaiser, sino un Jeep Willys, marca que también pertenecía a Kaiser y cuya producción local formaba parte del acuerdo final de 1955. Así, el 27 de abril de 1956 salió de la línea de montaje de Santa Isabel el primer Jeep. Finalmente, y después de tres años de preparativos, hizo su aparición el primer Kaiser de producción argentina, un modelo Manhattan, localmente rebautizado como Carabela.



Pero hacia fines de la década del ’50, los directivos de IKA comprendieron que el país necesitaba un auto europeo de buena performance. Por un lado, tras un acuerdo con la Renault de Francia, se inició la producción del Dauphine. Por otro, IKA puso en marcha el denominado “Proyecto X-60” de 1958, que consistía en el desarrollo y producción de un auto de estilo europeo pero utilizando la mayor cantidad posible de elementos mecánicos ya producidos en la planta de Santa Isabel, Córdoba, como los motores que, en versiones de cuatro y seis cilindros, impulsaban por entonces a los Jeeps y Estancieras.



Está claro que el mayor problema que enfrentaba el “Proyecto X-60” era encontrar un auto europeo al que adaptar la mecánica de origen Kaiser. Así fue como James McCloud, presidente de IKA por aquellos años, viajó a Europa para tomar contacto con varias compañías y lograr un acuerdo. Estuvo en Inglaterra, Francia y Alemania, pero en ninguno de estos países encontró ni el auto que buscaba ni la colaboración que necesitaba. Y finalmente llegó a Italia, donde tras una reunión con los directivos de Alfa Romeo logró firmar el acuerdo buscado. Por el mismo, Alfa vendía a IKA todas las matrices del Alfa Romeo 1900 Berlina, que acababa de salir de los catálogos de la casa milanesa.



Pronto llegaron a Santa Isabel las herramientas de Alfa. Éstas eran: una matriz de embutir de fundición y dispositivos y mascaras (“jigs”) para recortar con tijera de mano o cizalla neumática (lo que sobraba se pestañeaba a martillo). A éstas se colocó el motor de cuatro cilindros y 2.480 cm³, el puente trasero del Jeep, los frenos de tambos de la Estanciera y un tablero de instrumentos especialmente diseñado y construido por la autopartista Emeta. El Bergantín fue el primer automóvil de producción nacional equipado con sistema eléctrico de 12 voltios, lo que no dejó de provocar algunos problemas, como que algunas de las primeras unidades se incendiaron debido a un defectuoso regulador de voltaje fabricado por una empresa local.



Los trabajos de armado de las primeras carrocerías se realizaron entre enero y marzo de 1959, en Italia, las que fueron luego enviadas a Córdoba para el armado final, previa construcción de algunas matrices adicionales y de mejorar algunos procesos, como el del pestañeo. El jefe del proyecto y puesta en fabricación fue Charlie T. Epps, un americano por entonces director general de IKA. El estilista local responsable de los cambios fue Ignacio Dasso, mientras que el director de ingeniería fue Carl Olson (luego Director General Asistente y más tarde Vicepresidente, antes de ser reemplazado por George Harbert, ex jefe de ingeniería de la División Jeep de Kaiser de Estados Unidos). Todos los cálculos fueron ejecutados por un grupo de ingenieros entre los que estaban Alfredo Bascou, Giorgio Jovicich, Eugenio Belecz, Jorge Giovannoni, Eduardo genari, Miros Mayer y Guido Perazzolo.

La presentación del Bergantín, como fue bautizado el nuevo auto, se efectuó en la confitería París, ubicada en la esquina de Paraguay y Libertad. La anfitriona de la fiesta fue la actriz Mirta Legrand y dentro de los salones fueron exhibidos los primeros cinco ejemplares producidos.



El auto tuvo buena acogida y, entre el 10 de marzo de 1960, fecha en que comenzó su producción, y el 21 de febrero de 1962, en que cesó, se fabricaron 8.351 unidades, en versiones Standard, De Luxe y Taxi. Asimismo, entre el 31 de mayo de 1961 y el 22 de febrero de 1962, IKA fabricó una versión impulsada por el motor de seis cilindros del Carabela, denominado “Super 6”, fácilmente reconocible por ser bicolor. Desgraciadamente, este modelo padecía algunas inconsistencias que limitaron su producción a sólo 353 unidades. Para empezar, el vano motor era algo chico, por lo que hubo que colocar dos cilindros bajo el tablero, además, siendo el impulsor mucho más pesado, se hacía difícil llevarlo derecho a altas velocidades —y alcanzaba nada menos que 165 km/h, con sus 115 HP—, y para empeorar la situación, sus frenos no lograban pararlo.



El bergantín fue un auténtico hibrido argentino y como tal requería una promoción especial, ya que no había paralelo en el mundo con el cual compararlo. Una de estas campañas se basó en su desempeño en las competencias deportivas. En 1960, un grupo de IKA preparó un ejemplar para correr la Vuelta de Mar y Sierras. Desgraciadamente, un error de cálculo en la carga de combustible derivó en la pinchadura de un pistón, por lo cual el coche, piloteado por Eduardo Ocana, debió abandonar. También hubo Bergantines en el Gran Premio Standard y en otras carreras, pero con apenas un regular desempeño. Otro detalle interesante en la historia del Bergantín es que uno de estos autos fue el vehículo número 100.000 producido por IKA, el 17 de febrero de 1961, siendo la unidad sorteada entre el personal de la fábrica.

Aquí está el Bergantín

©PARABRISAS, Septiembre 1962

Para la fabricación de automóviles, la industria argentina ha utilizado modelos completos en el país de origen, esto es, automóviles en que todos sus componentes provienen de la misma fábrica. El Bergantín de Industrias Kaiser Argentina es una verdadera excepción, ya que toma, para su construcción, elementos de origen y tipos mecánicos diametralmente opuestos. Las técnicas constructivas europeas en lo que respecta a la carrocería y a las suspensiones se ven reflejadas fielmente, mientras que la parte correspondiente al motor, transmisión y frenos, es una muestra cabal del sistema industrial estadounidense.



El Bergantín de Kaiser es un sedán cuatro puertas, con capacidad para cuatro/cinco personas, con el motor colocado adelante y la propulsión que actúa a través de las ruedas traseras. La disposición general de los elementos mecánicos es completamente ortodoxa, pero en ciertos aspectos tiene un impacto mecánico europeo, y para centrar más el concepto, de la Alfa Romeo. En definitiva, el Bergantín es un automóvil que cubre un renglón determinado en la escala de potencias, pesos y capacidades, en cualquiera de sus versiones, la de cuatro cilindros y setenta y seis HP, y la de seis cilindros y ciento quince caballos.



El grupo motriz del Bergantín es un motor de cuatro o seis cilindros en línea (modelos Normal y Super Seis), ambos refrigerados por agua, de válvulas laterales y encendido eléctrico por bujía. Por el sistema constructivo de Kaiser, que usa las mismas máquinas para el motor de cuatro cilindros y el de seis, estos dos resultan en el mismo diámetro y carrera. De hecho, se trata del mismo motor, excepto porque en el de cuatro, denominado 4L-151, han desaparecido los dos primeros cilindros, que sí están en el de seis, el 6L-226. Así, en ambos casos el diámetro es de 84,138 mm, y la carrera del pistón de 111,125 mm. En el caso del motor L4-151, la potencia generada es de 77,6 CV (76,6 HP) a 3.600 revoluciones por minuto, con una cilindrada total de 2.480 cm³. Para el motor L6-226, la potencia es de 116,6 CV (115 HP) a 3.800 rev/min, con una cilindrada de 3.707 cm³. El torque es de 11,6 mkg en el L4 y 26 mkg en el L6. En ambos esta cifra se consigue a 2.000 rev/min, y también es igual la compresión, 7,3 a 1.



Los blocks de cilindros son en ambos casos de fundición gris de hierro, con las correspondientes aberturas para la circulación del agua refrigerante, pasos de bujías y lumbreras de admisión y escape. Los pistones son lógicamente también iguales para ambos motores; están fundidos en una aleación liviana de aluminio y llevan cuatro aros cada uno, los dos superiores de compresión y los inferiores de control de aceite. Los pistones se conectan con el cigüeñal por intermedio de bielas de acero forjado, intercambiables entre sí, con casquillos postizos bimetálicos de antifricción. El cigüeñal es forjado en una sola pieza, con tratamiento térmico superficial de endurecimiento, y es balanceado dinámica y estáticamente antes de su montaje en el motor. En el caso del motor de cuatro cilindros, gira apoyado en tres bancadas, con casquillos antifricción similares a los de biela; en el de seis cilindros, las bancadas del cigüeñal son cuatro. El casquillo, tanto el de biela como el de bancada, consiste en una base metálica con forma de medialuna en cuya cara cóncava va fundida la aleación antifricción. Las tapas de cilindros están realizadas en fundición, del mismo modo que los blocks, y la única diferencia entre una y otra está en las cámaras de compresión para el de cuatro y para el de seis.



La distribución se realiza por intermedio del árbol de levas, que está en ambos motores colocado a la izquierda y comandado por un engranaje con Morse, desde el extremo delantero del árbol de levas. Las válvulas laterales se comandan a través de botadores regulables. La luz o juego de las válvulas es igual en los dos motores: 0,35 mm (0,014 pulgadas), en frío. En ambos casos, el sistema de lubricación es forzado, bajo presión, con una bomba del tipo de engranajes sumergida en el cárter, del cual extrae el aceite lubricante a través de un colector flotante, que se estaciona siempre en el nivel superior del mismo. De este modo, la bomba no succiona las eventuales suciedades y los residuos que pudieran depositarse en el fondo del cárter. Desde la salida de la bomba, el aceite se dirige hacia los elementos a lubricar, por el clásico sistema de conductos perforados en el material. La presión del circuito está controlada por medio de una válvula reguladora del tipo de pistón deslizante, accionada por un resorte y alojada en la tapa de la bomba. Cuando la presión es excesiva, la válvula deja pasar el sobrante de aceite por un circuito de retorno. Los valores de presión son los siguientes: Mínimo: (velocidad De reposo) 600 rev/min, 19 kg/cm²; Máximo: 2000 rev/min, 2,67 kg/cm².



El sistema de alimentación del Bergantín varia de un modelo a otro. En el motor de cuatro cilindros, el carburador es un Carter descendente modelo YF 2756 S, que recibe el combustible enviado por una bomba de nafta mecánica a diafragma de marca Garcion o Carter (opción de la fábrica), accionada por el excéntrico del árbol de levas. El motor de seis cilindros viene provisto de un carburador Carter descendente modelo WCD-2807 S. la bomba de nafta es también de marca Carter. El tanque de combustible, situado en la parte trasera del automóvil, debajo del piso del baúl, tiene 45 litros de capacidad, tanto para el modelo Normal como para el Super.



El enfriamiento, tanto en uno como en otro motor, es por agua a presión, dentro de un circuito cerrado por la tapa de carga del radiador, la que no es otra cosa que una válvula de presión de resorte, que se abre cuando la presión interna del circuito sube de 0,53 kg/cm² (7½ lb/in²). Con un sistema de presión, se consigue mantener el agua de enfriamiento a más de cien grados sin que entre en ebullición, pudiendo establecerse de este modo una diferencia apreciable de temperatura con el exterior. La cantidad de agua circulante es, en el motor “chico”, de 11,23 litros, y en el “grande”, de 12 litros.



Desde el motor hasta el mecanismo diferencial, la transmisión se extiende siguiendo el diseño clásico en arreglos mecánicos de este tipo. Embrague, caja de velocidades, árbol de transmisión y mecanismo diferencial. El embrague es en ambos casos monodisco seco con mando hidráulico y rulemán de empuje, con placa de presión. Luego de él viene la caja de velocidades, de tres marchas hacia adelante y una hacia atrás, con la segunda y tercera sincronizadas. La caja de velocidades del cuatro y del Super seis son iguales, y las relaciones de giro entre la salida del embrague y la salida de la caja son las siguientes, a través de las correspondientes marchas:

1ra 2,797 a 1 2da 1,551 a 1 3ra 1,000 a 1 MA 3,798 a 1

Luego de la caja de velocidades se extiende el árbol de transmisión hueco, con un movimiento universal en cada extremo, para absorber las diferencias de ángulo producidas por las lógicas oscilaciones del tren trasero, por efectos de la natural suspensión del auto. También lleva en el extremo delantero un movimiento deslizante, provisto por las mismas causas que las crucetas. El tren trasero consiste en un acoplamiento hipoidal y un mecanismo diferencial, dentro de un eje rígido. Las relaciones del tren trasero son diferentes. Para el motor 4L-151, la relación piñón corona es de 4,09 a 1. Para el motor 6L-226, la relación piñón corona es de 3,31 a 1. Luego, las relaciones finales son:

4L-151 6L-226 1ra 11,34 a 1 9,26 a 1 2da 8,34 a 1 5,13 a 1 3ra 4,09 a 1 3,31 a 1 MA 15,53 a 1 12,57 a 1

En el diseño de las suspensiones del Bergantín se nota la influencia del estilo europeo, específicamente, del Alfa Romeo. El tren delantero es del tipo de trapecio deformable transversal con los brazos superiores e inferiores de fundición de hierro. El brazo inferior lleva la cazoleta para el elemento de suspensión, que es un resorte helicoidal fijo arriba en una prolongación especial de la carrocería. Dentro de este brazo corre el amortiguador, tubular hidráulico.



El tren trasero es, como dijimos, un eje rígido pero con un tipo de fijación, tanto lateral como longitudinalmente, que lo autoriza a colocarse entre los mejores del mundo. Para fijar un tren trasero del tipo de eje rígido es necesario tener en cuenta que esta fijación no debe tener flexiones o torsiones propias del sistema, que hacen que el eje no se conserve siempre en la posición correcta con respecto a la carrocería. El Bergantín ha solucionado el problema de la siguiente manera: longitudinalmente, el eje está fijado por dos tensores que van desde los extremos cercanos a las ruedas hasta dos puntos situados en el piso de la carrocería, por delante del eje. En el sentido lateral, la fijación consiste en un triángulo cuya base va fijada a la carrocería y cuyo vértice se acopla a un movimiento especial situado sobre la carcaza del diferencial. El sistema trabaja así: la base del triángulo va fijada a la carrocería a través de bujes. Estos permiten que el triángulo suba y baje acompañando al diferencial en su movimiento de suspensión. El extremo del triángulo que va sobre la bocha del diferencial está embujado en goma, de modo que éste puede moverse de dos formas distintas, de arriba hacia abajo y el balanceo que se produce cuando una sola rueda pasa un obstáculo. El diferencial no puede desplazarse hacia los lados, dado que está retenido en su lugar por el triángulo superior, ni tampoco hacia atrás o adelante por la retensión de los tensores longitudinales. El movimiento de torsión que se produce en el tren trasero está, por otro lado, neutralizado por los tensores longitudinales inferiores, actuando en conjunto con el triángulo de locación lateral. Este sistema de fijación del tren trasero ha sido usado por Alfa Romeo en muchos de sus modelos modernos y, a pesar de que el peso del conjunto resulta mayor que en otro tipo (eje rígido con elásticos de ballesta longitudinales), las condiciones de estabilidad son tales que autorizan su empleo con éxito.



Los elementos de suspensión propiamente dichos son dos resortes helicoidales, que van desde las cañoneras del diferencial hasta un punto de la carrocería situado por encima de ellas. Dentro de los resortes corren amortiguadores, telescópicos e hidráulicos.



Los elementos frenantes del Bergantín, tanto en uno como en otro modelo, son frenos de campana de accionamiento hidráulico. Las campanas están fundidas en hierro y no llevan pistas especiales de frenado. El diámetro de las mismas es de 279,4 mm y el ancho de las cintas de freno llega a los 50,8 mm. Los neumáticos del modelo Normal son en medida 590 x 15, mientras que en el modelo Super son 6,40 x 15.



El encendido del Bergantín, tanto en el modelo chico como en el grande, se produce en el clásico circuito batería-ruptor-rotor-bobina-bujías, y la energía eléctrica se almacena en una batería que tiene una intensidad de 12 voltios y una capacidad de 50 amperes/hora. La batería se recarga por intermedio de la dínamo, que tiene un régimen máximo de 14,5 voltios y 25 amperios.



El Bergantín, tanto el común como el Super seis con sus correspondientes modelos de lujo, tienen una carrocería portante en la que van fijados todos los elementos mecánicos. Este sistema permite la prescindencia del bastidor, ya que la carrocería está estructurada de tal forma que soporta todas las tensiones normales de uso. En la carrocería del Bergantín pueden notarse tres estructuras fundamentales; el piso , el torpedo y la estructura trasera. Estas estructuras se combinan a través del techo y de los parantes del mismo, formando entonces la caja del automóvil.



El exterior de la carrocería adopta la línea sencilla, y sobre todo funcional, que tuvieran los diseños italianos hasta el año cincuenta y seis, época en que el diseñador Pininfarina introdujo la línea cuadrada con aletas, que ha ido evolucionando con los años hasta llegar a las últimas realizaciones en que la personalidad individual del automóvil se pierde entre la gran cantidad de diseños parecidos. Las dimensiones del auto son las siguientes:

Largo máximo 4.440 mm Ancho máximo 1.600 mm Alto máximo 1.510 mm Distancia entre ejes 2.626 mm Trocha trasera y delantera 1.338 mm Despeje del suelo 180 mm

Las puertas delanteras, lo mismo que las traseras, se abren para adelante y descubren un interior relativamente grande. Las cuatro tienen ventiletes, apoyabrazos y manijas de tipo botón pulsante. Los controles del tablero son los siguientes: velocímetro con cuenta kilómetros (sin parcial de kilometraje), medidor de presión de aceite del tipo de luz, testigo de funcionamiento de la bomba, medidor de temperatura del agua de enfriamiento e indicador de nivel del combustible, los dos últimos de aguja, lo mismo que el amperímetro. En el centro del tablero se encuentra una luz roja que se enciende cuando funcionan los faros altos. Los controles manuales son los siguientes: de izquierda a derecha se extienden en el tablero cuatro perillas, dos a cada lado de la columna de dirección, que accionan el estrangulador de aire, el interruptor de luces interiores, el interruptor de luces exteriores y del tablero (con reóstato) y el limpiaparabrisas (eléctrico). El contacto y el arranque se accionan con la misma llave, girando hacia la derecha. A la izquierda del punto medio de la llave se logra una conexión para la radio, cuando el motor está detenido. El Bergantín cuenta con encendedor y dos ceniceros, pero no radio, que es opcional (aunque hay un espacio reservado para ella). También es opcional el lavaparabrisas y la calefacción.



Del lado izquierdo de la columna de dirección se encuentra la llave de control de luces de giro, y del lado derecho, la palanca selectora del cambio de velocidades. La bocina es simple en el Normal y doble en el Super, y es accionada por el aro del volante. Los pedales son colgantes, con el acelerador del tipo de rueda. La boca de carga del tanque de combustible se encuentra dentro del baúl, que tiene su llave especial. Las puertas tienen seguro interior, y la única cerradura exterior está radicada en la delantera del lado izquierdo (la puerta del conductor). El coche está tapizado en tela y cuero, con alfombras de goma. El piso del baúl es de goma.

Consultas de los Propietarios

Dice Parabrisas (1962): Hace un tiempo enviamos a la División Publicaciones Técnicas de Industrias Kaiser Argentina una cantidad de preguntas de lectores aprovechando un gentil ofrecimiento de la empresa. Pasamos ahora a resumir las preguntas y las contestaciones de IKA:



1) Un lector tiene un Bergantín que calienta excesivamente. Inutilizó tres bobinas y dice que la batería se derrite por el calor. Pregunta si convendrá cambiar de lugar la batería o recubrirla con material aislante.

Respuesta IKA: Verificar sistema de enfriamiento. Limpiar radiador interior y exteriormente. Efectuar afinación completa del motor. Probar termostato. Verificar que los tubos del radiador estén bien soldados. No cambiar de lugar la batería.

2) Un lector informa que su Bergantín ’60 comienza a vibrar mucho a 95/100, obligándolo a reducir su tren de marcha.

Respuesta IKA: La vibración procede generalmente de la descentración del eje de propulsión, crucetas deterioradas, cojinetes de crucetas flojos o gastados, bulones en “U” flojos o desgaste entre dientes de horquilla deslizante y la extensión del cardan.

3) Un taxista tiene un Bergantín con 3.700 km y calienta. Le han recomendado acercar el radiador al ventilador y quitar el termostato.



Respuesta IKA: Es necesario verificar el sistema de enfriamiento, limpiar interior y exteriormente el radiador, efectuar afinado completo, verificar el funcionamiento del termostato.