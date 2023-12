Autos con historia – Estanciera IKA, «de furgón con asientos, se vuelve un vehículo respetable y práctico»

Características Técnicas de la Estanciera-Tornado

El detalle más característico de la última versión de la Estanciera es, por supuesto, el motor Tornado Special. Para resolver dudas vamos a aclarar que hay tres versiones de motor Tornado. El más conocido es el “Jet” que impulsa los automóviles Classic y Ambassador; tiene 3,7 litros, 8,5 a 1 de compresión y 146 HP. En la pick up Gladiator se usa una versión llamada “Super Power”, con la misma cilindrada, 7 a 1 de compresión y 130 HP. Finalmente, tenemos la versión “Special”, que impulsa la unidad testeada por nosotros, en la cual, mediante un cigüeñal de menor volteo, se logra una reducción de carrera de 111, a 87 mm, quedando la cilindrada en 2.960 cm³. La relación de compresión que corresponde a este motor es de 7,65 a 1, y la potencia de 115 HP a 4.200 rev/min.

Es dable destacar cómo, de este modo, la fábrica de Santa Isabel ha logrado una eficaz estandarización de fabricación y service. Hay un solo diámetro de cilindro para los tres motores, vale decir que su fabricación puede programarse ininterrumpidamente, y además pueden estandarizarse elementos tales como las válvulas, aros de pistón, y hasta tapa de cilindros, aunque bielas y pistones son distintos para el 181 y el 230. Hay, además, una cantidad enorme de piezas menores que son intercambiables entre los tres motores, lo que representa no solamente una sensible ventaja en economía de fabricación sino que permite al concesionario reducir bastante sus líneas de stock de repuestos. Sin embargo, nos informan que no existen piezas intercambiables entre la serie 6L y la serie OHC, pues si bien el cigüeñal de 111 mm de carrera tiene las mismas dimensiones físicas en ambos casos, el del Tornado tiene un tratamiento térmico que, por razones de menores solicitaciones mecánicas, no se aplica al cigüeñal 6L. si a esto agregamos que la transmisión de toda la nueva serie IKA es la misma que se ha venido empleando en toda la anterior línea “Jeep-Rambler”, observaremos cómo una empresa puede ofrecer una variedad muy grande de productos sin por ello aumentar fuera de lo tolerable los problemas de fabricación y service.

Como se sabe, la serie de motores Tornado tiene un árbol de levas único a la cabeza (OHC), y cámara de combustión hemisférica con válvulas a aproximadamente a ángulo recto. En el caso del Special, el diámetro de cilindro es de 84,943 mm, con 87,312 mm de carrera, dando una cilindrada total de 2.960 cm³ (181 in³). Los 115 HP ocurren a 4.200 rev/min, y los 21 mkg de cupla motriz a 2.200 rev/min. Son sólo 200 rev/min más que en el otro motor de válvulas laterales, aunque en el manejo esa diferencia aparentemente insignificante se hace perceptible, según informamos en el test. Los sistemas de este motor son convencionales; enfriamiento por circulación forzada con termostato a fuelle, lubricación a presión completa con dos filtros de aceite, uno de flujo total (“full-flow”) y el otro en derivación (“by-pass”), y sistema de combustible mediante bomba de nafta mecánica Carter y carburador descendente Carter RBS 3958S de una sola boca, con cebador automático. El encendido es a bobina, suministrándose un generador (dínamo) como equipo de norma, aunque a opción puede especificarse alternador. El encendido es de 12 voltios con negativo a masa. La transmisión es la ya conocida de tres velocidades, primera no sincronizada, con las siguientes relaciones:

1ra 2,795 a 1 2da 1,551 a 1 3ra 1,000 a 1 MA 3,798 a 1

El diferencial es un Transax 4,09 a 1 con engranajes hipoidales. El eje trasero es semirígido. Los frenos son hidráulicos autocentrantes, a acción directa (IKA suministra a opción un servo para disminuir el esfuerzo necesario sobre el pedal). El embrague es de transmisión mecánica del tipo monodisco seco con resortes. Luego de él viene la caja de velocidades con comando en la columna de dirección.

La suspensión delantera es independiente, con un paralelogramo deformable y un elástico laminar transversal, mientras que el puente trasero es el convencional eje rígido con tracción Hotchkiss-drive, es decir, las solicitaciones se reciben a través del paquete de elásticos abrochados al eje. No debemos confundir esta suspensión independiente con la del anterior Baqueano, cuyo tren delantero a espirales era el mismo del Carabela; la Estanciera tiene su suspensión delantera propia, no compartida hasta ahora por ningún otro vehículo de la línea, salvo, por supuesto, el furgón utilitario, actualmente en producción, aunque las piezas constitutivas son las que empleaba el Bergantín en su suspensión delantera.

La estanciera sigue el concepto “ya no tan clásico” de carrocería y bastidor separados. En términos generales, este último consiste en dos largueros en “U” longitudinales unidos con travesaños en lugares apropiados, sistema constructivo que se denomina de “escalera” o “ladder type”. Travesaños y bastidores están unidos unos con otros por intermedio de remaches. El bastidor lleva aletas y orificios a los cuales se sujetan las diversas partes de la carrocería, motor, transmisión y suspensión. Los travesaños se extienden entre ambos largueros en número de seis, formando una estructura rígida. En cuanto a la carrocería, es la ya archiconocida tipo “rural de trabajo”, con modificaciones que vienen desde hace un tiempo atrás, de parabrisas enterizo y luneta también enteriza, reemplazando los vidrios divididos del primer modelo. El volante también ha sido rediseñado, siendo más vistoso el actual (provisto, también de aro de bocina). Las dimensiones generales son las siguientes:

Largo máximo 4.476 mm Ancho máximo 1.727 mm Alto máximo 1.860 mm Distancia entre ejes 2.654 mm Trocha delantera 1.448 mm Trocha trasera 1.462 mm Altura sobre el suelo 218 mm Peso (UA- 1 RB) 1.582 kg

Todo el conjunto Estanciera es una mezcla de soluciones clásicas y modernas que en definitiva integran un vehículo que aprovechando una serie de materiales y dispositivos existentes, presenta una nueva imagen.