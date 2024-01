Autos con historia – El Zunder fue fabricado por Industrias del Transporte Automotor SRL entre 1960 y 1963

Zunder

El Zunder fue fabricado por Industrias del Transporte Automotor SRL entre 1960 y 1963, con una producción desconocida, pero que no debió comprender muchas unidades.

La Historia del Zunder

El Zunder fue un proyecto debido a la iniciativa de la empresa Industrias del Transporte Automotor SRL de Río Cuarto, Córdoba. Esta firma estaba encabezada por los señores Nelson José y Eligio Oscar Bongiovanni, concesionarios de Chevrolet en la ciudad y creadores del auto “Río Cuarto I”, que en la categoría de Mecánica Nacional corrieran Remigio Caldara y Julián y Anselmo García.



Impulsados por su experiencia y contactos, los Bongiovanni decidieron, a fines de la década del ’50 desarrollar un auto nacional y llevarlo a la producción en serie. Para informarse mejor de esta casi desconocida industria en el país, Nelson viajó a los estados Unidos y Europa con el fin de estudiar los aspectos prácticos que demandaría el proyecto. Así fue como en Londres se puso en contacto con la producción de carrocería en resina plástica, solución que parecía la respuesta ideal para una producción en pequeña serie como la que se esperaba encarar, al menos en una primera etapa. Teniendo en mente también la necesidad de desarrollar un chasis capaz de resistir nuestros duros caminos, finalmente estuvo listo el primer prototipo del coche que recibió el nombre de Zunder.



Desgraciadamente, el aspecto del motor había sido algo descuidada y el elegido y puesto en el prototipo, un cuatro cilindros de 33 HP, se demostró insuficiente, por lo que comenzó a buscarse otro. Mientras se analizaban distintas posibilidades, comenzó, en 1959, la construcción de una planta industria en terrenos que totalizaban unos 60.000 m² en las cercanías de Río Cuarto.



Finalmente de decidió que la mejor opción en cuestión de impulsores era el motor Porsche TYP 616/20 de cuatro cilindros opuestos y horizontales, así que Nelson volvió a preparar las valijas y emprendió viaje rumbo a Alemania, donde inició conversaciones con los directivos de la Porsche dirigidas a lograr el aval y apoyo necesario para culminar el proyecto. Finalmente se llegó a un acuerdo por el cual no sólo Porsche proveyó toda una serie de motores, sino que en la presentación del auto estuvo presente el propio jefe de proyectos de la casa alemana, lo que otorgaba un importante respaldo al prestigio del auto.



El lanzamiento y presentación oficial del Zunder se llevó a cabo en 1960, en los salones del Alvear Palace Hotel de Buenos Aires y las expectativas parecía de lo más auspiciosas. Sin embargo, el coche no parece haber sido el éxito que se esperaba. Aunque no existen datos ciertos, parece que apenas llegaron a construirse unas pocas unidades entre 1960 y 1963, año en que se dio por finalizado el proyecto. Se habla de 185, según lo proyectado para el primer año por los Bongiovanni (y 400 para 1961, 700 en 1962, 1.100 en 1963 y 1.600 en 1064), pero a juzgar por el simple hecho de que aparentemente sólo llegó a fotografiarse una unidad, es poco probable que se haya alcanzado ni cercanamente esta cifra.



En lo que se refiere al coche, se trató de un sedán de dos puertas (existía en los planes fabricar también una coupé, pero este proyecto parece que nunca salió del tablero de dibujo). El motor, de 1.488 cm³ y 58 HP, estaba ubicado en la parte trasera y la tracción se realizaba asimismo a las ruedas traseras. La distancia entre ejes era de 2.400 mm, con un largo total de 4.320 m y un peso de 880 kg. Según información que se presume emanada de la fábrica, el coche era capaz de llegar a los 140 km/h, con un consumo promedio de 8,5 litros de combustible cada 100 kilómetros recorridos.

Consultas de los Propietarios

He adquirido un automóvil marca Zunder equipado con motor de 1.500 cm³ y carrocería de plástico realizada con resina poliéster reforzada con fieltro y tela de vidrio, según reza su propaganda. Ruégoles decirme qué características y qué ventajas puede tener ese tipo de carrocería y si su material es inflamable por su composición. (Propietario de Mendoza)

Respuesta de Parabrisas (1961): Las carrocerías de poliéster tienen ciertas ventajas con respecto a las de chapa y si no se utilizan más es por razones de economía de fábrica. Son más livianas que las de chapa y determinadas estructuras llegan a tener más solidez al mismo peso. No las atacan ni el óxido ni la mayoría de los ácidos. Las sales marinas no las deterioran y los polvos calcáreos (zonas de canteras) no las arruinan en lo absoluto. El material es inflamable, pero de un modo muy lento, tanto que no ofrece peligro real para sus ocupantes. Para inflamarse necesita una fuente directa de fuego o llama muy potente. En plástico (resina poliéster) han llegado a construirse carrocerías portantes, como la del Lotus Elite.

Poseo un Zunder-Porsche 1500 nuevo, con carrocería plástica y motor Volkswagen. ¿Se apunaría el motor cruzando la cordillera a Chile? ¿Se podría fundir por recalentamiento? La casa vendedora, aquí en La Plata, dice que los motores vienen ya asentados. (Propietario de La Plata)



Respuesta de Parabrisas (1962): Ojo: el motor no es Volkswagen, sino Porsche; son más o menos parecidos de afuera pero el Porsche es mucho más potente y tiene grandes diferencias. No va a tener ningún problema cruzando la Cordillera de los Andes o ninguna otra cordillera. Es cierto: los motores Porsche vienen asentados y se puede “roscar” de entrada.

N. de la R; fuentes propias y de Coches Argentinos.