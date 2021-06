Atletismo: Las marplatenses Casetta y Borelli, sin los resultados esperados en Europa

Las atletas marplatenses, Belén Casetta y Florencia Borelli compitieron este fin de semana en España y Portugal respectivamente con el objetivo de sumar importantes puntos para el ranking y así quedar más cerca de la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, aunque ambas deportistas no tuvieron el desempeño planificado ni esperado.

Belén Casetta no tuvo su mejor performance este sábado en el Meeting de Madrid 2021, competición en la que terminó en el décimo puesto de la modalidad 3.000 metros con obstáculos con un tiempo de 10’21”59, lejos de la puntera, la sevillana Carolina Robles, que agarró la punta a falta de cuatro vueltas y fue claramente la ganadora con un tiempo de 9’34.30”.

Detrás de la local se colocó la húngara Lili Anna Toth (9’41”16) y en el tercer y último escalón del podio se ubicó la brasileña Tatiane Raquel Da Silva (9’43”09).

Por su parte, Florencia Borelli estuvo presente este domingo en los 5.000 metros femeninos en una jornada húmeda desarrollada en Portugal. Allí, la marplatense que posee el récord nacional en la distancia, terminó en el quinto puesto al frenar los relojes en 16’02”26, un puesto detrás de la venezolana y flamante campeona sudamericana, Edymar Brea, quien marcó 15’52.16”. Además, las etíopes Fantaye Belameh (15’40”63) y Likina Amebaw (15’51”44) fueron las primeras en la carrera.

“Me encontré con una carrera un poco extraña“, escribió Borelli en sus redes sociales, y agregó: “Me sentí fatal, íbamos constantemente a los tirones. En fin, una carrera más que no fue lo que esperaba pero aún me quedan muchas”, expresó una vez finalizado su desempeño en Portugal.