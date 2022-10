Atlético presentó su nueva camiseta para el Torneo Regional Amateur / Ya se confirmaron los refuerzos

Este viernes desde las 20 horas en su sede, el Club Atlético Ayacucho, presentó en una interesante rueda de prensa su plantel y nueva indumentaria para afrontar el Torneo Regional Amateur de fútbol 2022.

Participamos, así como varios de los medios de comunicación y comunidad futbolera, que quisieron participar de esta presentación oficial tras algo más de 7 años de no competir a este nivel.

El presidente de la institución Joaquín Bordagaray indicó; «Tuvimos otras oportunidades de jugar este tipo de torneos, pero creíamos que no era el momento, y ahora sí. Se fue dando todo, incluso la llegada de los refuerzos que se quedarán en Ayacucho hasta terminar el torneo. Es un premio para los jugadores y nuestra gente también, así como un lindo desafío para todos».

El DT Lolo Newton sostuvo; «Tenemos que hacer un mix, entre este partido y el el jueves que viene, donde jugaremos la la primera final de la URD a las 20 en el Estadio Municipal. La idea es mantener la forma e identidad de juego, y sumar la experiencia de estos jugadores, más los refuerzos de Ayacucho, que entendemos nos darán lo necesario para estar a la altura de este certamen».

Por su parte, Juan Pablo Ledesma como referente de los jugadores señaló; «Es muy lindo para todo jugador lo que estamos viviendo. Cuando comenzamos a entrenar un soñaba con esto. Ahora lo estamos viviendo, primero el Apertura de la URD y ahora jugar este torneo, además de hacerlo con mi hermano y con amigos. Estamos muy felices y daremos todo por esta camiseta».

Los refuerzos para este torneo que arranca este domingo 16-10-2022

Matías Forlano ex Huracán y J.J. Urquiza

Matías Robles ex Almagro

Lucas Porta Ferro C. Sud de Tandil

Alex González Defensores de Ayacucho

Juan Manuel Ledesma Sarmiento de Ayacucho

Agustín Díaz – Estrada de Ayacucho