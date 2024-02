Argentina ganó el clásico ante Brasil y va a los Juegos Olímpicos

LA SELECCIÓN ARGENTINA SUB 23 derrotó a Brasil y sacó el boleto para los Juegos Olímpicos París 2024 en la última fecha del Torneo Preolímpico.

Parece que sin sufrir no vale. Pero cuando faltaban 13 minutos, apareció Luciano Gondou, el delantero de Argentinos Juniors, para convertir el gol del triunfo y la clasificación para el equipo de Javier Mascherano. Argentina no sólo cumplió con su objetivo de clasificar, sino que también dejó a su clásico rival fuera de la cita olímpica. Además, terminó como el único invicto del Preolímpico y hasta puede ser campeón si no gana Paraguay su compromiso ante Venezuela.

El tiro libre de Thiago Almada

La selección albiceleste cambió el dibujo ofensivo para afrontar el decisivo partido y tuvo a Gondou junto a Santiago Castro, los dos 9, en ataque.

Sobre el minuto 15, Thiago Almada tuvo la más clara para abrir el encuentro cuando se hizo cargo de un tiro libre, perosu soberbio derechazo se estrelló en el palo izquierdo.

Leandro Brey salvó al seleccionado

En el segundo tiempo, Brasil cambió la actitud con el ingreso de John Kennedy y ese primer cuarto de hora tuvo su mejor momento. A partir de esa mejoría del rival y de la necesidad de ganar sí o sí, Mascherano buscó variantes con los ingresos de Pablo Solari y Claudio Echeverri.

El conjunto albiceleste recién encontró en gol en el minuto 32 mediante un centro lanzado con precisión por Valentín Barco y el cabezazo implacable de Gondou, que desató el festejo de todos.

El gol de Luciano Gondou

El tramo final estuvo cargado de sufrimiento, con un imbatible Leandro Brey quien volvió a salvar a salvar a su equipo como lo hizo durante toda la tarde y así mantuvo su arco en cero. Aunque también Argentina tuvo chances de aumentar la diferencia, con un remate de Barco, y manejó los tiempos para celebrar y al fin sellar su boleto a París 2024.

El momento de la clasificación a París 2024

Foto de Portada: AFP