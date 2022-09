Argentina estiró a 35 partidos su racha invicta y quedó cerca de la marca mundial

Con el triunfo ante Jamaica, el seleccionado argentino llegó a 35 partidos sin perder y así igualó las mejores rachas de los conjuntos de Brasil y España. El equipo de Lionel Scaloni buscará alcanzar la marca de Italia.

La Selección Argentina estiró su invicto a 35 partidos, con 24 triunfos y 11 empates y quedó a sólo dos de igualar el récord mundial de Italia. La racha ya lleva más de tres años. El último compromiso que perdió el equipo que dirige Lionel Scaloni fue el 2 de julio de 2019, ante Brasil por 2-0, en la semifinal de la Copa América disputada en Brasil que estuvo plagada de situaciones polémicas.

Los 35 encuentros incluyen amistosos como los de esta gira por Estados Unidos, las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, la Copa América 2021 y la Cup of Champions, que se reconoce como antecedente de la Artemio Franchi, ante Italia (3-0) en Londres.

Hubo otras dos selecciones que también completaron 35 encuentros sin perder: primero Brasil entre 1993 y 1996, luego España entre 2007 y 2009.

La histórica marca la ostenta el seleccionado italiano, que se mantuvo sin perder 37 partidos entre 2018 y 2021, cuando cayó 2-1 frente a España en las semifinales de la National League. La Azzurra mirará el Mundial de Qatar 2022 por televisión. Se sabe: las rachas son rachas y no significan nada más.

Argentina podría igualar y superar la marca de Italia en pleno Mundial de Qatar. En principio, antes de la competencia jugará un amistoso con Emiratos Arabes Unidos en el 16 de noviembre. Sin embargo, no está confirmado oficialmente. Rodolfo Arruabarrena, entrenador del seleccionado asiático, aseguró que se jugará el amistoso pero aún no se sabe si será un encuentro de exhibición o un partido bajo las reglas FIFA.

Lo concreto es que si el partido con Emiratos es oficial y no pierde, igualaría el récord en la primera fecha ante Arabia Saudita el 22 de noviembre y lo superaría el 26 ante México. De no ser oficial el de Emiratos, se quedaría con la marca si no pierde en la fase de grupos, es decir, el 30 de noviembre ante Polonia.