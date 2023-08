APAC, Turismo Sport 1850 y TCS pusieron quinta en C. Vidal / Gran actuación de Diego Maciel y Guillermo Moureu

En una jornada muy nublada por la mañana y soleada en horas de la tarde en Coronel Vidal, APAC, TC del Sudeste y el Turismo Sport 1850, conformaron el quinto episodio del periplo 2023 en el circuito “El Arbolito”, Gran Premio “Mar Chiquita, Vive el Deporte”.

Buena convocatoria celebró el episodio zonal en el legendario circuito que tuvo acción, algunos tramos movidos y exclusiones varias en la operación técnica y deportiva. La kermesse concluyó después de las 18 horas, luego de un programa dilatado. 71 máquinas, le dieron marco a la cita de las cinco divisionales que fiscaliza la FRAD Mar y Sierras, en el reducto de la autovía Juan Manuel Fangio.

En una muy nublada, amenazante hasta las 13 horas, y soleada por la tarde, el público acompañó en buen número el espectáculo de APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850 en el escenario del partido de Mar Chiquita.

El “crédito” de Rauch, Pablo Buduba volvió a mostrar credenciales en el grupo mayor de APAC, utilizando metales de Ricardo y Mariano Méndez.

La carrera especial de la clase “B” en la definición de titulares, fue para el ayacuchense Diego Maciel con el “400”, y en invitados, el triunfo le correspondió a Juan Cruz Lanestosa (D. Bayala), el piloto de Tandil, que alcanza el primer tributo en la categoría con el Falcón. Un momento muy emotivo celebró el grupo serrano.

En cuanto al Turismo Sport 1850 “A”, determinante victoria del líder del campeonato, Mariano Arribas, mientras en la clase “B”, ganó otro piloto de la capital del ave de raza, el joven Federico Yañez.

Por su parte, Alejandro Argumedo junto a Lucas Bayala marcaron territorio en la carrera especial de TC del Sudeste.

En el tercer tiempo fueron excluidos, en APAC “B”, Fernando Payo-Carlos Buduba por encontrarse el múltiple de admisión sin la numeración identificación de fábrica, y Hernán Diaz en el Turismo Sport 1850, por estar superada la alzada de válvula de acuerdo al reglamento.

A las 18,10, finalizó la cita en el trazado del Auto Moto Club Mar Chiquita.

Las tres categorías tendrán su continuidad el 2 y 3 de septiembre en el circuito “La Cascada” de Tandil, sexto capítulo del ejercicio 2023.

Final APAC A

1) BUDUBA PABLO

2) CASTAÑINO DIEGO

3) ISLAS FRANCO

4) ORSI GERMAN

5) CASTAÑINO MATIAS

6) WALTER JORGE

No clasificado

CALLEJO OCTA

VIO

Final Titulares APAC B

1) MACIEL D. – MOUREU G.

2) ECHAVE J. – RIVADAVIA G.

3) YAÑEZ C. – FRUCTUOSO E.

4) BERTOGLIO O. – ARIAS C.

5) BAYALA D. – LANESTOZA J.C.

6) BARRAGAN F. – LAUCIRICA F.

7) RODRIGUEZ P. – RODRIGUEZ S.

8) FINOCCHIO T. – FINOCCHIO M.

9) DIAZ A. – CABRERA

10) BARATCABAL A. – RAMELLS F.

No clasificados

PAYO F. – BUDUBA C.

CALLEJO S. – FERNANDEZ J.

DAMARIO E. – AGUILERA R.

SERRANO J. – ZUBIGARAY M.

GUSMEROLI A. – GUSMEROLI M.

AGUILERA J.I – MAGARO E.

GRANERO J. – MUÑOZ M.

Final Invitados APAC B

1) BAYALA D. – LANESTOZA J.C.

2) PAYO F. – BUDUBA C.

3) MACIEL D. – MOUREU G.

4) BERTOGLIO O. – ARIAS C.

5) RODRIGUEZ P. – RODRIGUEZ S.

6) GUSMEROLI A. – GUSMEROLI M.

7) YAÑEZ C. – FRUCTUOSO E.

8) BARRAGAN F. – LAUCIRICA F.

9) FINOCCHIO T. – FINOCCHIO M.

10) DAMARIO E. – AGUILERA R.

11) DIAZ A. – CABRERA

12) GRANERO J. – MUÑOZ M.

13) ECHAVE J. – RIVADAVIA G.

No clasificados

BARATCABAL A. – RAMELLS F.

SERRANO J. – ZUBIGARAY M.

AGUILERA J.I – MAGARO E.

CAMACHO D. – DURUTOVICH O.

MASSACCESI M. – ALBIN S.

CALLEJO S. – FERNANDEZ J

Final TURISMO SPORT 1850 Clase A

1) ARRIBAS MARIANO

2) DIEZ HERNAN

3) DI STEFANO CRISTIAN

4) PIZZORNO GUILLERMO

5) TORRES ADRIAN

6) PARAJE LUCIANO

7) ITURRALDE CHRISTIAN

8) GELADO LUCA

9) RAMIL MAURICIO

No clasificados

GONZALEZ JUAN MARCOS

URRIZAGA NICOLAS

Final TURISMO SPORT 1850 Clase B

1) YAÑEZ FEDERICO

2) FERNANDEZ FABIAN

3) BELTRAN MARCELO

4) TOZZI JORGE

5) BLANCO MAURO

6) TREJO PABLO

7) EMANUELLE MARIANO

8) FEROLA GONZALO

9) BAUER ALBERTO

10) BARBERON GUILLERMO

11) TERUELO FRANCISCO

12) RISSO DIEGO

13) FERNANDEZ OSVALDO

14) TOZZI ARIEL

No clasificados

AREVALO JAVIER

ACEVEDO GABRIEL

LOPEZ MADINA PATRICIO

BELTRAN RODRIGO

MOREL CLAUDIO

LOPEZ JOAQUIN

Final TC DEL SUDESTE (Suma de tiempos)

1) ARGUMEDO A. – BAYALA L.

2) GOICOECHEA L. – GROTTESSI A.

3) BASUALDO D. – WALTER K.

4) FINOCCHIO E. – BUDUBA C.

5) RODRIGUEZ F. – GAMAS J.J

6) DURUTOVICH J. – DURUTOVICH I.

7) GOMEZ L. – BLANCO R.

8) MIRABALL C. – VILLANUEVA D.

9) RUIZ R. – BARREIRO F.

10) FUMAS G. (INV) – FUMAS

11) RIBEIRO C. – FEROLA R.

12) FLORES G. – FLORES E.

Nota de la R: fuente Vértigo Motorsport – Tandil.

Fotos: Oscar Albano – La Verdad de Ayacucho.