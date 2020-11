APAC, en la mirada del periodismo – Un lindo trabajo de vértigomotorsport

Son diversas las aristas que sustentan la prolífica historia de APAC. Una de ellas está íntimamente relacionada con la cobertura periodística permanente. Son varios los equipos que han realizado difusión de los espectáculos y del “día a día” de la divisional. Algunos, como este medio (Vértigo Motorsport), cubre carreras de la categoría desde su inicio, y realiza el despliegue completo de producción, en cada fecha y en cada circuito, ininterrumpidamente desde el año 2003. El caso de ‘Acelerando a Fondo’ también resulta paradigmático. El team radial liderado por Leo Moreno Labat acompaña desde su propio nacimiento, allá por el 2007, a la popular categoría APAC.

Es extensa la lista de trabajadores de prensa y medios que han entregado todo su profesionalismo “para contar” los sucesos de APAC. En ese contexto, tres reconocidos periodistas de la zona sudeste de la Pcia. de Buenos Aires, con distintos niveles de acercamiento a la categoría, dan su opinión de la misma, en el marco de sus 30 años.

Gerardo Rodríguez (Acelerando a Fondo)

“APAC es la categoría de Tandil. Si le contás a alguien que corres en autos, lo primero que pregunta es ¿Corres en APAC?. Y eso es porque se hicieron muy bien las cosas en materia de difusión. Radios, programas de TV, revistas y periódicos le dieron un lugar privilegiado. El trabajo de relaciones públicas de la dirigencia fue fundamental. La impusieron, supieron ganarse el lugar. Por eso, aun hoy, en época de vacas flacas la categoría sigue tan fuerte como siempre en el corazón de la gente”.

Gustavo Alzueta (Entre Tuercas – Canal 2 de Rauch)

“APAC cumple 30 años, siendo una de las categorías más populares del zonal. Rauch forma parte de la historia de la división, principalmente en las últimas dos décadas. No hablaremos de resultados, ni campeonatos, sino lo que significó para este equipo de trabajo incursionar en APAC. Fueron grandes años de cobertura, de conocer y ser reconocidos por nuestra tarea. APAC, aunque ya no la estemos cubriendo, será un antes y un después en nuestra historia de vida. Vienen muchos recuerdos a la memoria, muchas anécdotas, alegrías y gratos momentos. El equipo de Entre Turcas felicita a la familia de APAC y les desea muchos más años de vida, augurándoles muchos años más dentro del automovilismo zonal”.

Luciano Bustamante (Circuito Uno Web – Acelerando a Fondo)

“APAC cumple 30 años en un momento muy particular, quienes vemos la categoría desde afuera, es decir, sin tener un contacto cercano con pilotos y directivos, advertimos su capacidad de transcender su epicentro geográfico. Desde que tomé conocimiento de la categoría me sorprendió el folklore que rodeaba a la misma, una imagen perfecta de lo que es la idiosincrasia de nuestro automovilismo, el espectáculo no solo estaba dentro de la pista sino también en su entorno. La divisional dio excelentes pilotos, grandes campeones de ello no hay duda, pero para analizar eso habrá colegas más capacitados, transitar 30 años no es sencillo y APAC lo hizo sin pasar inadvertida”.

