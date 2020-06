Antonela Garberi desde Villa La Angostura-Neuquén; «Volver al pueblo, mi infancia, adolescencia, la familia que vive ahí; eso es Ayacucho».

En esta oportunidad nuestro recorrido es muy largo, ya viajamos al hermoso sur de nuestro país. Allí encontramos a una joven que trabaja en gastronomía y allí tan lejos de sus afectos, piensa en su futuro y su superación personal. Hija de una familia que tiene muchos afectos en nuestra comunidad y que queremos mucho, porque lo sabemos gran personas. En el diario www.ayacuchoaldia.com.ar tenemos la posibilidad de charlar mano a mano con Antonela…

Después de algunos desencuentros nos contactamos y nos dice; «Hola buen día, gracias por la invitación a participar de la nota…Mi nombre es Antonela Garberi, hija de Miguel Garberi y Dora Amoz, hace más o menos 15 años que me fui de Ayacucho. Actualmente vivo en la Patagonia en Villa la Angostura, y trabajo en gastronomía».

Sobre el momento que se vive en esa hermosa ciudad, manifestó;»Acá villa es un lugar que vive del turismo y todo esto de la pandemia afectó a muchos, en estos días se habilitaron negocios, sectores gastronómicos y demás, debido a que en la localidad no se encuentran casos hasta el momento, por supuesto manteniendo todo el protocolo, con horarios de cierre y los domingos no se puede circular en auto, solo actividades recreativas. Las clases no se activaron, están trabajando todos por virtualmente, hasta las 22 horas es el horario de circulación, y circular con barbijo».

Con respecto a la cuarentena si fue suficiente o no afirma; «la verdad que acá donde vivimos, estamos aislados, como una burbuja, por suerte podemos salir al aire libre, podemos circular y de a poco se van retomando actividades, a diferencia de otras ciudades que están más comprometidas. Si bien podemos andar más libremente creo que siempre debemos tener los recaudos necesarios y cuidarnos entre todos, esto que está pasando a nivel mundial nadie lo esperaba y creo y espero que nos traiga una enseñanza cómo humanidad!»

En relación a lo que extraña, especialmente de Ayacucho Antonela sostiene; «Mucho la familia, los amigos, las juntadas la relación con el otro, nos tendremos que acostumbrar por lo menos por un tiempo a esto del distanciamiento social. Tengo la mayoría de mis amistades de Ayacucho desde chica, siempre estamos en contacto y con ganas de volver a encontrarnos!»

Estamos lejos y debemos regresar, por loque es tiempo de la despedida…Y de Ayacucho, ¿Que podrá decirnos?, nos preguntamos;» Allá tengo los mejores recuerdos, mi infancia, adolescencia, toda mi familia vive ahí, así que siempre es lindo volver al pueblo!»

N. de la R; Villa La Angostura es una ciudad de Argentina ubicada en el departamento Los Lagos, en el sur de la provincia del Neuquén en la Patagonia.

Enclavada en el sector norte del parque nacional Nahuel Huapi, rodeada de lagos, bosques y montañas, es considerada una de las localidades más bonitas de la Patagonia cordillerana, ganándose el apodo de «Jardín de la Patagonia».

A pocos kilómetros se encuentra el paso fronterizo con Chile, Cardenal Samoré, y junto a otras localidades cercanas, como San Carlos de Bariloche y San Martín de los Andes conforman un corredor turístico de gran popularidad tanto en la época estival como en la invernal.