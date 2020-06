Anahí Russo desde Tandil; «Esto me llevó al emprendimiento de muebles para decoración infantil; Huellas Kid»

Sigue nuestro viaje imaginario y volvemos a Tandil. Allí encontramos una pareja joven de Ayacucho que hace tiempo por razones de estudio y laborales se radicaron allí, y luego con el paso del tiempo se quedaron. Docente de inicial, trabajadora, luchadora y también ahora emprendedora de su propio proyecto personal. Hija de dos queridos vecinos de nuestra ciudad, en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar es el momento de Anahí Russo.

A. al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

A. R;”Hola buen día, gracias por darme este espacio, me fui de Ayacucho hace 14 años, me vine a estudiar Profesorado de Educación Inicial a Tandil, durante los estudios conseguí trabajo acá al igual que mi pareja y con el paso del tiempo decidimos quedarnos y formar nuestra familia en esta hermosa ciudad.

Mi familia acá en Tandil está compuesta por mi marido Matías Ferrero y mi hija Mayli de dos años y medio. También tengo a mi hermana en la ciudad que está estudiando. En Ayacucho viven mis padres, mi hermano con su familia y mi abuela. Y mi marido también es de allá y toda su familia está ahí”.

A. al D; ¿Querés contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

A. R;”Mis padres de apellido Russo tienen la fábrica de pastas El Deleite, mi papá Alfonso y mi mamá Mónica”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

A. R;”Vivo en Tandil en la zona del calvario cerquita de la sierra, actualmente mi marido trabaja en una empresa de alarmas y electricidad. Yo soy docente en un jardín de infantes privado y como es de público conocimiento la situación para los jardines maternales y de infantes en todo el país es crítica debido a la pandemia ya que la realidad de los padres que tienen que salir a trabajar y deben dejar los niños al cuidado de niñeras o han perdido el trabajo, no pueden pagar la cuota. Hace una semana hicimos un abrazo simbólico de los jardines hacia el municipio para que nos escuchen y nos den una ayuda. Hay docentes que están cobrando el ATP pero esta ayuda no alcanza ya que los jardines tienen que pagar las cargar, alquileres, impuestos y no están teniendo entrada por parte de las cuotas.

Esta situación de no saber qué va a pasar con mi trabajo, (si bien seguimos con la continuidad pedagógica) pero también me llevó a buscar una salida laboral que pueda realizar en mi casa, me llevo a apostar por un nuevo emprendimiento que tenía en planes hace un tiempo que se llama HUELLAS KIDS que son muebles para decoración infantil pintados a mano con detalles de diseño, lo pueden buscar en las redes con ese nombre, y aprovecho para agradecer a la gente de Ayacucho que confía en mí y ya nos está haciendo pedidos para el día del niño. Así que de mañana me pongo al día con las tareas de docente y a la tarde mi casa se transforma en taller”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

A, R;”Acá en Tandil la gente está muy relajada si bien se toman todas las precauciones recomendadas en los negocios y los horarios de los mismos no son los normales de todo el año, cada rubro tiene horarios reducidos, pero anda mucha gente en la calle y no todos utilizan barbijo. Yo casi no salgo y trato de realizar las compras lo más que pueda on line y me lo traen a casa, cuando llegan desinfecto todo con alcohol”.

A. al D; ¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

A, R;”Ahora en cuarentena lo que estamos en casa tratamos de hacer comidas más elaboradas, no tenemos un cuidado estricto pero tratamos de comer sano. Hago el pedido a una verdulería de confianza que me traen a domicilio para tener verduras y frutas toda la semana”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

A, R;”Hubo 4 casos positivos pero ya están dados de alta, esto fue con el comienzo de la pandemia, gracias a dios no hubo fallecidos. Todos los días se suman casos sospechosos pero son descartados”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

A, R;”En casa estamos la mayor parte del día con Mayli las dos, porque Mati trabaja desde temprano hasta la tarde. Tratamos de salir a caminar por el calvario si no anda mucha gente, o por el barrio. Después también nos hacemos un ratito para realizar las actividades que le mandan del maternal. Y bueno ahora que ya se pueden realizar reuniones nos juntamos los domingos a comer con mi hermana y mi cuñado, o alguna familia amiga siguiendo los protocolos”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

A, R;”En los negocios generalmente hay alcohol en gel. Atienden con barbijos y se entra de a uno o dos a la vez depende la capacidad del lugar. En los supermercados si pueden entrar más personas porque son más amplios. En casa tomamos las medidas recomendadas cuando llega mi marido de trabajar se cambia la ropa de trabajo, el lavado de manos cada vez que entramos a la casa, cuando salimos a caminar llevamos el alcohol en gel, no vamos a plazas o lugares muy concurridos, tratamos de no tocar nada ni sentarnos, solo caminamos y volvemos a casa”.

A. al D; ¿Cómo se dictan las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

A, R;”La continuidad pedagógica está garantizada en nuestro caso trabajamos a través de clases de zoom una vez por semana, se mandan todos los días actividades a los padres a través del mail, y hemos enviado un cuadernillo con actividades para seguir en las clases y para garantizar la continuidad a quien no tiene acceso a internet o se le complican con los horarios del trabajo”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

A, R;”Los negocios están abiertos en su mayoría pero los horarios de cierre en algunos es temprano y es una complicación. En mi caso se me dificulta un montón porque cuando llega Mati de trabajar a las 17 ya cierra la mayoría. Los supermercados están hasta más tarde y las farmacias. Yo me arreglo a veces cuando tengo que salir por trabajo me ayuda mi hermana con la nena”.

al D; ¿Cuáles son las líneas e indicaciones de cuidado que se mantienen?

A. R;”No se puede realizar reuniones de más de 10 personas manteniendo el distanciamiento social. El uso de alcohol en gel, barbijos, y en algunos lugares te toman la temperatura. No se puede viajar sin un permiso”.

A. al D; Hay gente que cree que la cuarentena ya fue suficiente ¿Qué te parece a vos y tu entorno?

A. R;”Me parece que tenemos que seguir cuidándonos tanto en Ayacucho como acá no tenemos casos pero no nos podemos relajar porque hay gente que sigue circulando en las rutas ya sea por trabajo o salud y no estamos exentos de eso. Anda mucha gente en la calle, personas adultas sin cuidados y tenemos que protegernos y pensar en ellos”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensas que se tiene dimensión de lo que vivimos?

A. R;”Creo que hay gente que no tiene dimensión de la pandemia y eso nos pone en riesgo a todos. O porque no tenemos casos se relajan y piensa que ya termino todo, o tal vez porque no nos toca de cerca”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

A. R;”Si con el paso del tiempo se extraña la familia y los amigos, nosotros viajábamos siempre cada 15 días, o para días especiales como el día del padre o de la madre o algún cumpleaños. Los fin de semanas que vamos tratamos de acomodarnos y visitar a toda la familia más cercana y amigos”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

A. R;”Ya hace casi 5 meses que no podemos viajar, nos mantenemos en contacto por largas videollamadas, los abuelos extrañan mucho a Mayli y es la manera de acércanos un poquito mostrando y haciéndolos parte de sus juegos a través de las videollamadas. Pensamos que con el pase a la fase 5 nos iban a dejar viajar ya que Ayacucho tampoco tiene casos pero no, no sabemos cuándo vamos a poder ir”.

A. al D; ¿Mantenés contacto con tus amigos de siempre, con ayacuchenses?

A. R;”Si mantenemos contacto a través de las redes, incluso tenemos familias amigas acá que son de Ayacucho y siempre estamos en contacto cuando se puede a través de asados o salidas al aire libre”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

“Caminar por las calles de la Ayacucho, la tranquilidad de los fines de semana, los encuentro de amigos en el Club Independiente y lo más importante las comidas en familia que se extrañan mucho”.