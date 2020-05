Ana Laura Vulcano desde MdP; «Pase una infancia y adolescencia hermosa en Ayacucho, todo inolvidable.»

Semana inolvidable esta para el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar que arriba a su 9no aniversario. Así como los apellidos y familias que formaron, y aún forman parte de hermosos recuerdos, especiales anécdotas y que en su momento se fueron de la ciudad, buscando sus propios horizontes. Profesional, independiente y muy cercana a sus afectos, hoy podemos tener un mano a mano con Ana Laura Vulcano, quién desde hace años vive en Mar del Plata.

A.al D; Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

A. L. V;”Hola!!Cómo están?, que bueno encontrarnos!! Me fui de Ayacucho hace 35 años , vine a estudiar Derecho a Mar del Plata. Me recibí y me quede por aquí. Pero Ayacucho siempre está en mí . Me case con Carlos Herrera hace 30 años y tenemos tres hijos, Victoria , Juan Santiago y Juan Octavio”.

A. al D; ¿Queres contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

A. L. V;”Mis padres son Negro Vulcano y Ana Viceconti. Papa hace unos años falleció y mama vive en Ayacucho. Tenían la Tintorería Super.papa era aviador, mama se dedicó al arte y la docencia”.

A. al D; ¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

A. L. V;”Como te decía hace 35 años que vivo en Mar del Plata. Soy abogada, docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Trabajo en el Obispado y en la Obra Don Orione”.

A. al D; ¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

A. L. V;”Mar del Plata es una ciudad hermosa pero una del ciudades con mayor índice de desocupación. Durante el verano , con la llegada delo turistas la ciudad se renueva. Pero solo una parte, hay una periferia muy grande ,con muchas necesidades”.

A. al D;¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

A. L. V;”Tratamos de comer sano. Pero nos encantan los asados y compartirlos con amigos”.

A. al D; ¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

A. L. V;”En Mar del Plata están aumentando los casos, hay 16 casos en estudio y 8 casos positivos”.

A. al D; ¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

A. L. V;”Los días son bastante particulares. Trabajo desde casa, ya sea en el Obispado como en la Facultad. Habituándome a esta nueva forma de trabajar. Participo de los Comités de Emergencia Barriales que se formaron por la pandemia, así que algunos días salgo . En casa todos estamos mucho más tiempo, lo pasamos muy bien…”.

A. al D; ¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

A. L. V;”Las prevenciones que tomamos son las que han indicado, barbijo, lavado de manos, distanciamiento social. Creo que nos estamos acostumbrando. Es fundamental cuidarse en este tiempo”.

A. al D; ¿Cómo se hizo con las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

A. L. V;”La continuidad pedagógica está garantizada. Mi experiencia en la Facultad es que se está haciendo lo posible para llegar a todos los alumnos. Es una situación novedosa para todos”.

A. al D; ¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

A. L. V;”Hay varios rubros…Farmacias, todo lo que tiene que ver con alimentación, lavanderías, peluquerías…varios”.

A. al D; ¿Cómo actúa la gente, pensás que tomó conciencia de lo que vivimos?

A. L. V;”En Mar del Plata se ha tomado mucha conciencia de la situación. En los últimos días creo que se está relajando un poco. Pero en general se ha cumplido”.

A. al D; ¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

A. L. V;”Siempre se extraña. Me encantaría encontrarme más seguido con los amigos de Ayacucho, aunque muchos también emigraron. En Ayacucho quedo mama y mis tíos y primos. Mamá pasa muchos días acaben Mar del Plata y con mis tíos tenemos comunicación seguido”.

A. al D; ¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

A. L. V;”No viajo muy seguido a Ayacucho. Mamá, al estar sola allá viene más seguido para Mar del Plata”.

A. al D; ¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

A. L. V;”Los mejores. Pase una infancia y adolescencia hermosa. Conservo amigas de toda la vida que nos seguimos viendo. Recuerdo la Promoción 83, la pasábamos tan bien!!. Los asados, las tertulias del social, el tiempo de militancia en el comité, todo inolvidable…”.