Alertan por una nueva modalidad de estafa virtual con el Banco Provincia

Los expertos aseguran que una de las características para reconocer los correos falsos es que tienen remitentes extraños que pueden aparecer como si se tratara del Banco Provincia, sin embargo al observar el nombre no tiene nada que ver con la casilla oficial de la banca pública. Para detectar correos falsos y evitar caer en este tipo de fraude electrónico, recomiendan:

Para evitar estafas con el Banco Provincia recomiendan no clickear en ningún enlace externo, ya que pueden descargarse programas maliciosos que roben información

No guiarse por el nombre del remitente: lo mejor es hacer clic sobre el mismo para visualizar la casilla de mail de origen

Suelen pedirte que ingreses a enlaces o que descargues archivos: no clickear en ningún enlace externo, porque incluso pueden descargarse programas maliciosos que roben información

Es habitual que esgriman amenazas como «la compra se debitará en tu cuenta en minutos». No es la forma que tiene el portal de compras para hablar con sus clientas y clientes

Solicitan una respuesta a la brevedad como «cancele su compra de forma inmediata»: nadie puede inducirte a responder cuanto antes

Los mails falsos suelen estar escritos con faltas de ortografía o errores de puntuación y no responden al estilo de comunicación de las empresas

En caso de recibir un email sospechoso solicitando usuario y contraseña de Banca Internet Provincia BIP o cualquier otro dato personal no responder y reenviarlo a seguridadBIP@bpba.com.ar

MÁS RECOMENDACIONES PARA CASOS DE ESTAFA VIRTUAL

Tanto la OMIC como el Banco Provincia instaron a los usuarios a no ingresar a sitios no oficiales, no acceder a ningún link y establecer contacto con las empresas solo a través de canales oficiales.