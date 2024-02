Alejandra Lordén: «El IOMA necesita un plan de acción urgente del gobierno provincial»

La Diputada provincial radical y Vicepresidenta de la Cámara de Diputados Alejandra Lordén, se expresó luego del rechazo oficialista al pedido de informes sobre el IOMA, en el marco de una nueva sesión extraordinaria en la Legislatura bonaerense.

«Me apena que el pedido de informes haya sido rechazado por la mayoría en la sesión. Vi con buenos ojos que Homero Giles -titular del IOMA- se haya acercado a hablar con los diputados y reconozca la crisis que atraviesa la obra social, sin embargo termina siendo un reconocimiento a medias, necesitamos soluciones urgentes para los millones de bonaerenses y la declaración iba en ese camino», indicó la médica saladillense.

«Es IOMA sí, eso lo tenemos claro. Queremos una obra social robusta, que esté a la altura de las circunstancias como lo estuvo en otras épocas. Es la más grande de la provincia y sus más de dos millones de afiliados están siendo rehenes de desmanejos que no comenzaron con este fogonazo inflacionario, sino que lleva meses agravándose su situación. La economía no está rota desde el 10 de diciembre», comentó Lordén.

«La salud no espera, es delgada la línea entre la vida y la muerte y, aunque suene crudo, no puede ser IOMA un obstáculo en ello. No puede haber demoras en operaciones, medicamentos oncológicos, tratamientos, no es justo para el bonaerense que mes a mes ve como hace su aporte en su recibo de sueldo y no tiene una respuesta. Esperemos que el Gobernador Kicillof, la cartera de Salud y las autoridades del IOMA resuelvan la situación de manera urgente por el bien de todos», cerró Lordén.

«No estamos con el dedo acusador buscando culpables ni es una caza de brujas, pero sí hay responsables que asumieron al frente del IOMA y deben cumplir con su deber. La obra social se sostiene por el aporte que hacen sus afiliados, y ese dinero tiene que estar en calidad prestacional, respuestas a tiempo y dignidad en el acceso a la salud», continuó la legisladora saladillense.