Alejandra Etcheverry, Pedro Ilarregui y Manuel Dick – Más testimonios de los ex-presidentes de la Fiesta

Los tres fueron homenajeados en la noche del pasado viernes, en una histórica propuesta donde ex reinas, princesas y ex autoridades disfrutaron del merecido homenaje, que tuvo emociones, alegrías, reencuentros y un cierre especial con un lunch preparados especialmente para ellos.

Alejandra Etcheverry que cumplía años esa noche, sostuvo; «Feliz, de poder disfrutar de estos 50 años y que con la voluntad de mucha gente se pueda concretar. Siempre es un placer reencontrarnos con ex presidentes, y contar anécdotas, compartir y disfrutar. En mi gestión logramos el Patio de Tierra y las Noches de Peña, aunque hubo errores también…La idea era volver a lo folklórico, pensar en los jóvenes y cuidados. Las criticas se aceptan para seguir creciendo, pero lo importante es hacer».

Por su parte, Manuel Dick sostuvo; «No es común festejar 50 años de una fiesta, pero con el acompañamiento de todos lo logramos. A mí me tocó una difícil, porque llovió desde el viernes hasta el lunes, por lo que pasamos obstáculos muy grandes en lo económico. Me encantó siempre la fiesta, es mi pasión y la viví siempre intensamente».

Finalmente entrevistamos a Pedro Abel Ilarregui que dijo; «Para la mí la Fiesta es muy importante, recuerdo la primera reunión para forma una comisión provisoria que se hizo en el Cine Nilo, donde hicimos el escrutinio de la votación con el escribano Atilio Balestra. Muy contento con todo esto, con miles de recuerdos. cuando inauguramos el galpón, una persona me dio un abrazo que casi me tira, y me dijo el barrio hoy resurge. Poco a poco fue cambiando su imagen el lugar, y hoy con luces, las veredas y sus mejoras es importantísimo. Más aún hoy con semejante convocatoria».