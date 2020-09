Alejandra Benítez: «Le manifesté al Intendente mi desacuerdo con la decisión del Apoyo Escolar en Sedes Barriales en este momento»

En una extensa entrevista que brindó este miércoles por la mañana en FM95 al programa “El mañanero” que conduce Emilio Quintana, la Jefa de Educación Distrital no se guardó nada y dejó en claro su punto de vista sobre la decisión del Municipio de haber lanzado un programa de Apoyo Escolar en Sedes Barriales, que tuvo que retirar luego del primer día en funcionamiento. “Me enteré de manera informal de la idea y luego le manifesté al Intendente que la decisión no me parecía pertinente, que no estaba de acuerdo y presenté mi disconformidad” señaló sin dubitaciones a la vez que aseguró que el 90,4% de los chicos tienen una actividad pedagógica sostenida.

Sobre este proyecto de clases de apoyatura, Benítez remarcó que “Desde Jefatura Distrital recibimos esta información de manera informal, a través de un comentario en una reunión que habíamos tenido por unas obras de gas. Allí nos comentaron esta intencionalidad. Y que la llevarían a cabo en condiciones epidemiológicas que lo permitan. Esas condiciones son las que determina la Dirección General de Escuelas y Salud. Como fue un comentario informal así lo tomamos. Y nos enteramos por conferencia de prensa, que no pude escuchar por radio y sí lo escuché por la tele a la noche. En una mesa mixta que trabajamos expusimos que nosotros no podíamos avalar ni consensuar nada. El siguiente paso fue hacer una UEGD se siguió trabajando y en ese interín envié una nota donde dejaba expresaba el posicionamiento de Jefatura Distrital. Como les decía antes, la presencialidad la vemos muy alejada y cuando hablamos de condiciones epidemiológicas, creo que hablamos todos lo mismo, son los mismos chicos de los que estamos hablando” remarcó.

Al consultarle sobre si el municipio tendría que haberle consultado dado su rol, expresó que “las decisiones que se tomen a nivel distrital pueden ser dialogadas y creo en el consenso. Creo que las decisiones se tienen que tomar sobre datos y números. Nosotros tenemos un vínculo fluido como para que se pueda haber hablado. Creo que se pensó en los chicos, a mi opinión, y no puntualmente en que el impacto podría ser negativo. Es como que como nos pasa a todos, uno se engancha y va para adelante hasta que alguien dice lo contrario y allí te das cuenta. En una reunión que tuve posterior con el Intendente le manifesté que la decisión no me parecía pertinente, que no estaba de acuerdo y presenté mi disconformidad” añadió.

La vuelta a clases:

“No la determinamos nosotros a nivel distrital. Hoy la situación epidemiológica nos está demostrando que la vuelta a clases presencial no se puede dar, por una cuestión de cuidados, no podemos hacer que los chicos estén en las escuelas. Es un tema que se trabaja y se aborda y se pensaba sin fecha antes del receso de Invierno y que se elaboraban protocolos junto con Salud y que se trasladarían a cada distrito. Que la Dirección General de Escuelas junto con Salud determinaría cómo se volvería, resguardando los protocolos. Pero la realidad es que después del receso las condiciones cambiaron muchísimo y hoy no es uno de los puntos prioritarios el retorno a la escuela. Hoy pasa por la continuidad pedagógica, garantizar el vínculo con los niños y llevar las estrategias para prevención y cuidado. Será la Dirección General de Escuelas la que determine la vuelta a clase junto con el Ministerio de Salud”.

“La continuidad pedagógica en Ayacucho marca que el 90% de nuestros alumnos tienen una actividad pedagógica sostenida, con una realidad que nos atraviesa”.

Festejos por el Día del Maestro:

“Con los inspectores veníamos pensando de qué manera agradecer a los docentes por el compromiso asumido. Por eso este jueves y viernes desde las 9 de la mañana, habrá actividades que tienen que ver con lo recreativo, como les gusta a los docentes, donde en u año normal se hacen distintas actividades, ellos se reúnen y demás. Es por eso que pensamos en una serie de actividades como recibir a los nuevos docentes, despedir a los que se jubilan. Será a través de distintas redes sociales, bien con toda innovación como han hecho los docentes en este tiempo”.

El busto de Sarmiento:

“Nos hemos comunicado con la gente de Cultura y ellos nos dijeron que los tiempos no iban a alcanzar al Día del Maestro. Lo hablamos hace un tiempo pero desde Cultura nos dijeron que no iban a llegar con el tiempo. El busto de Sarmiento que se rompió en un accidente falta hace mucho y no tenemos que esperar a que llegue el día del Maestro para reponerlo, se tendría que haber vuelto a colocar hace tiempo” remarcó.

Vale señalar que años atrás, tras un accidente de tránsito, un vehículo destruyó el busto a Sarmiento que se encontraba en la plaza homónima (Norte) en la esquina de Avenidas Miguens y Colón, y hasta el momento no se ha vuelto a color.

Foto archivo