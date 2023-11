Alberto Domínguez vende el Valiant de APAC – Hablamos con él, «es por cuestiones personales y no descartó volver»

Es un gran piloto y mejor persona. Lo consideramos un referente del automovilismo, pero distintas cuestiones personales hicieron que corriera su última carrera hace un año atrás en 2022. Radicado en una chacra pasando Tandil y dedicado a la plantación de papas, pudimos hablar con él, y conocer más de este momento suyo y el porqué de la venta del «histórico Valiant naranja».

En contacto con www.ayacuchoaldia.com.ar indicó; «Tomé la decisión el viernes, porque tengo una cuestión personal, nada extremadamente grave. Tengo muchas expectativas con este trabajo en un sitio de mi papá, hay que ver que pasa de acá a fin de año. En 2022 pasado salimos adelante y apostamos a mejorar en 2023».

Sobre su momento actual, sostuvo; «Estoy a 35 km de Tandil para el lado de Lobería, hace un tiempo zafo pero ahora lo decidí vender al auto. Es bravo, mi última carrera fue hace un año atrás. Como terminó la carrera el auto quedó en excelentes condiciones. Es un autazo, está listo para pelear en el campeonato sin duda alguna».

Consultado sobre si ve las carreras y su futuro, señaló; «Las miró por streaming y cuando puedo, sino la veo en directo, lo miro cuando puedo y lo que más me interesa. Me da un poco de pena ver solo 6 o 7 autos en la A. Estoy en contacto con varios pilotos, entre ellos Gabriel Castejón que está corriendo con Valiant y compartimos las cosas que me funcionaron a mí y esas experiencias. Tengo ganas de correr, siempre me están invitando pero me falta tiempo. No creo que vuelva a tener un auto propio, por falta de lugar donde tenerlo hasta cómo trabajar en él».

Finalmente, enfatizó «Voy a volver, quédense tranquilos. Le mando un saludo, muy grande a todo Ayacucho. Cuando vuelva a la movida los voy a tener en cuenta. Tengo mucho aprecio por mucha gente, y al volver vendrán las cenas y encuentros con quienes quieran. Muchas gracias, saludos».