Alberto Baldini desde Comodoro Rivadavia-Chubut;»Siempre están presentes la familia y amigos, pareciera que nos vemos todos los días»

En nuestro recorrido seguimos encontrando hermosas historias para contar y nos quedamos con la alegría de saber de los otros, y que ellos se sientan alagados por contactarlos. Algunos lo esperan ya, otros se sorprenden. En nuestra visita virtual de hoy, llegamos al sur de país una vez y encontramos a un entusiasta del tango, que lo lleva en la sangre como su familia…Al igual que el oficio de imprenta, que lo heredó de su familia. A la que recordamos como muy querida y trabajadora…Hoy en el diario www.ayacuchoaldia.com.ar nos encontramos con Alberto Baldini.

A. al D: Hola buen día, gracias por atendernos, y comencemos por recordar cuanto hace que te fuiste de Ayacucho y como se compone tu familia…

A. B; “Buenas… Ya han pasado 14 años desde que dejé mi pueblo. Mi familia se compone de mi pareja Tania Ríos y Renata de 10 años”.

A. al D:¿Queres contarnos quienes son tus padres, para que la gente te relacione?

A. B; “Mis padres, Egidio Alberto Baldini (Kity) y Olga Clara Di Luca, mis hermanas Susana, Verónica y Silvana, mis sobrinos Gonzalo, Delfina y Nicolás. Mis padres tuvieron por muchos años Gráfica Baldini, una de las imprentas del pueblo, en la cual estuve trabajando de 1998 hasta el 2006. Susana desde 1986 estuvo dando clases de Tango. Durante algunos años la estuve acompañando en esa tarea y a partir del 2000 comencé yo dando clases para la Escuela Municipal de Tango en forma independiente. Hemos participado siempre de cada acto político, escolares, desfiles, centros de jubilados o donde se solicitara nuestra presentación de Baile”.

A. al D:¿Dónde vivís y a qué se dedican actualmente?

A. B; “Desde el 4 de Julio de 2006, estoy viviendo en Comodoro Rivadavia (Chubut). Desde que llegué a la ciudad trabajé en dos imprentas de la ciudad y empecé a dar clases de Tango. En la actualidad, me dedico en forma particular a la colocación de membranas en techos. Como siempre, sigo dictando clases de Tango, en lo que se denomina Talleres Barriales Municipales. Las clases se dictan en sedes barriales, desde abril hasta noviembre inclusive, en forma gratuita para la comunidad. Al cierre de cada año, se realiza la muestra anual, donde los que asistieron realizan una presentación. Actualmente las clases no han iniciado, pero estoy pudiendo trabajar con la colocación de membrana. Tania tiene un local de venta de colchones, el cual pasó por las etapas de estar cerrado, a vender en forma online y ahora ya pueden abrir el local, restringiendo un cliente por empleado dentro del mismo”.

A. al D:¿Cómo es la realidad hoy en la ciudad dónde están?

A. B; “Estamos pasando una etapa de incertidumbre muy difícil en lo económico. Algunos cierran negocios, otros hacen renunciar empleados o tratan de mantener en pie sus locales. En lo social, han cerrado mucho los accesos a la ciudad y, de a poco, se puede salir a caminar, juntarse con familiares, siempre teniendo en cuenta los cuidados de prevención ante la pandemia. Desde el gobierno hay controles policiales en las calles, aunque actualmente se han flexibilizado mucho”.

A. al D:¿Hay una dieta especial, o cuidados en las comidas?

A. B; “A veces tratamos de cuidarnos, pero nunca una dieta”.

A. al D:¿Qué cantidad de casos positivos y personas fallecidas se manejan?

A. B; “En Comodoro tuvimos dos casos positivos, los cuales habían venido de viaje y actualmente se encuentran recuperados. En el resto de la provincia solo se han registrado dos casos más en la ciudad de Trelew”.

A. al D:¿Cómo es un día de ustedes hoy? ¿Cómo se entretienen?

A. B; «Por ser que trabajo de forma independiente y dependo del clima (para la colocación de membrana), el fin de semana no siempre es para descansar. Y con respecto a las clases de Tango habrá que esperar un tiempo más, para que desde el municipio llamen a los talleristas para reanudar las actividades. Por lo tanto, hoy en día solo trabajamos y descansamos mucho, escuchando tangos, mirando alguna peli, o informándonos».

A. al D:¿Qué protocolo o prevenciones se han tomado?

A. B; “Es obligatorio el uso de tapabocas, no tocar nada hasta no desinfectar las manos, evitar el contacto y mantener distancia con otras personas. También rigen las salidas por terminación de DNI y hay determinados horarios habilitados para circular”.

A. al D:¿Cómo se continuó con las clases? ¿Cómo se garantiza la continuidad pedagógica en las escuelas?

A. B; “Con respecto a las escuelas, han seguido en forma virtual, aunque no con mucho éxito.

A.al D:¿Qué negocios están abiertos? ¿En qué horario pueden salir ustedes?

A. B; “La mayoría están abiertos, exceptuando bares, boliches, confiterías, cines, gimnasios. Los que están habilitados, abren desde las 9 hasta las 19hs. Luego los locales de comida, están con delivery hasta las 23hs”.

A. al D:¿Cómo actúa la gente, pensas que tomó real dimensión de lo que vivimos?

A. B; “Se ha visto que la mayoría de los Argentinos nos hemos amoldado al pedido de la cuarentena”.

A. al D:¿Qué se extraña a la distancia, asados, reuniones, comidas, familia?

A. B; “Cada lugar tiene su encanto. Mientras vivo en Comodoro disfruto de lo que me rodea y al volver al pueblo siempre trato de disfrutar de la familia y amigos”.

A. al D:¿Pueden venir cada tanto o como se relacionan con sus familias?

A. B; “Por suerte, hasta ahora estoy pudiendo viajar todos los años, y disfruto lo que más puedo de estar en nuestro querido Ayacucho”.

A. al D:¿Qué recuerdos o afectos guardas de nuestra ciudad?

A. B; “Siempre están presentes la familia y amigos, aunque no nos comuniquemos o veamos, siempre que nos reencontramos, pareciera que nos vemos todos los días”.

N. de la R; Comodoro Rivadavia, coloquialmente denominada «Comodoro» a secas, es la ciudad más habitada de la provincia del Chubut y la cabecera del departamento Escalante en Argentina. Está ubicada al centro este de la Patagonia en el corazón de la zona hidrocarburífera del golfo San Jorge. Junto con Neuquén, es la ciudad más importante de la Patagonia argentina. Las ciudades más cercanas son: Caleta Olivia a 78 kilómetros y Colonia Sarmiento a 150 kilómetros.

Es un concentrador comercial, de transporte regional y un importante punto de exportación. Por medio de su puerto salen al mundo petróleo, productos industriales y agrícolas regionales. Posee un gasoducto, que en su momento fue el más largo del mundo, que conecta a Comodoro Rivadavia con Buenos Aires desde 1949. En 1960, se construyó paralelo al anterior el gasoducto General San Martín, de mayor diámetro y capacidad.

Fundada en 1901, prosperó desde 1907, cuando las perforaciones en búsqueda de agua encontraron petróleo. Entre 1944 y 1955 fue capital de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, que comprendía el actual sur de Chubut y el norte de la Provincia de Santa Cruz.