Adriana Sayaguez desde Tres Arroyos: «Por suerte no estoy tan lejos de mi ciudad»

Adriana Sayaguez se fue de nuestra ciudad físicamente pero su corazón siempre estuvo ligado a estas tierras. En la seguidilla de reportajes y testimonios que venimos desarrollando desde Ayacuchoaldia.com.ar, tomamos contacto para que nos cuente de su presente en Tres Arroyos.

AalD: Adriana, decime de tu actualidad, en donde estás residiendo y a qué te dedicas?

Vivo en Tres Arroyos hace 40 años. Es una ciudad que tiene 60000 habitantes, de características agrícola-ganadera con un importante Parque Industrial. Esta ciudad se caracteriza por contar con colectividades holandesa, dinamarquesa, sirio libanés, española, italiana. Es el partido que más trigo produce en la provincia y de ahí la Fiesta del Trigo. Yo trabajé como profesora en los dos Institutos de nivel superior hasta que me jubilé. Hoy alterno mi vida entre la ciudad y el campo.

AalD: ¿Cómo vienen pasando la Cuarentena?

En este momento la vida es casi normal, no tenemos casos, se circula bastante con las precauciones necesarias (barbijo y distanciamiento). Pero debo aclarar que esto puede cambiar si aparece algún caso.

AalD: Hablanos de tu familia tanto allí como en Ayacucho?

Mi familia está conformada por mi marido José, mis hijos Agustín y Mariano, mis nueras Lucrecia y Angie y mis nietos Jerónimo y Jazmín. En Ayacucho me queda una sola hermana Laura, ya que tristemente a Beatriz la perdí hace poco. Mis cuñados son Gustavo, Julio y Pedro y tengo dos sobrinos Mariana y Nacho. Por parte de mi madre tengo tios y primos.

AalD: ¿Sos de venir seguido?

Antes en vida de mis padres, viajábamos con mucha frecuencia. Ahora menos, pero nos mantenemos siempre en contacto.

AalD: ¿Qué recuerdos te unen a Ayacucho?

Infinitos recuerdos de mi infancia con mis hermanas, primas, los veranos en el campo de mi abuela y de los tíos. Yo siempre digo que tengo el privilegio de mantener amigas de la infancia con las que seguimos en contacto aunque físicamente estemos lejos. También recuerdo las fiestas de cumpleaños, las patinadas en lo de Chaly, los pic nic en el campo de Cacho, los fogones en la Chacra (para reunir dinero para el viaje de egresados), las tertulias en el Club Social, etc. Por suerte seguimos en contacto, gracias a Mirta que armó dos grupos de Whatsapp: la promoción 68 del Colegio de Hermanas y la promoción 73 del secundario.

AalD: ¿Si te ofrecieran volver a radicarte en nuestra ciudad, qué dirías?

Después que me recibí, yo volví a Ayacucho y trabajé en la escuela 7 y en el profesorado del ex Colegio Nacional, en ese momento José estuvo buscando trabajo allá, de haber conseguido algo, nos hubiésemos quedado allá. Ahora se dificulta, la familia la construí acá, por suerte no estoy tan lejos para poder viajar (espero que sea pronto).