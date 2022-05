Actuaciones de la policía de Ayacucho al viernes 20 de Mayo de 2022

PERSONAL POLICIA DE INVESTIGACIONES, SUBDDI AYACUCHO

1) Fecha 15 de mayo del corriente personal de la Subddi de Ayacucho, procedió en vía publica a la detención de un sujeto residente de este medio,

el cual conducía motovehiculo marca BETA, modelo BK, 150 CC. sin dominio, que habiendo realizado examen sobre numeración registral se corrobora que respecto a la numeración de cuadro no posee impedimento legal, no teniendo mismo resultado respecto al motor ya que primeramente se pudo certificar que el mismo no corresponde a dicho rodado siendo marca Honda 150 cc, poseyendo numeración suprimida en su totalidad, en consecuencia se traslada al conductor y motovehiculo al asiento de la SUBDDI AYACUCHO, lugar en donde se labran actuaciones

caratuladas “INFRACCION AL ARTICULO 289 INC. 3RO DEL C.P – ADULTERACION Y/O SUPRESION DE NUMERACION REGISTRABLE, quedando el conductor imputado en dicha

causa penal”.-

2)

Fecha 19 del corriente mes y año personal de la Subddi de Ayacucho, y conforme directivas dispuestas por la superioridad policial, procedió a

la interceptación de masculino residente de esta localidad el cual tenía consigo modesta cantidad de sustancia ilegal conocida popularmente como flores de Marihuana. Se procedió al secuestro de la misma Labrando asimismo actuaciones correspondientes por “INFRACCIÓN A LA LEY

23737” con intervención de la fiscalía de dicha temática.

3)

No Obstante es dable destacar que se realizaron operativos por distintos sectores de la localidad logrando identificar un total de 40 personas y vehículos, como así también se realizaron diversos controles en razón a comercios rubro taller mecánico, ello conforme lo establecido por la Ley 13.081 y su decreto reglamentario 1381/03.-La misma es llevada por Policía de Investigaciones de Ayacucho.-

Saludo a Ud. muy atentamente.-

Esteban Martín Álvarez

Comisario

Jefe Sub-D.D.I. Ayacucho