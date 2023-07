Accidentada jornada del zonal en Mar del Plata – Por la 4ta fecha, gran victoria de Daniel Camacho

Las cinco categorías de la FRAD Mar y Sierras desarrollaron el cuarto capítulo del certamen en el autódromo de la Ciudad de Mar del Plata. Una jornada compleja y polémica, con carreras que debieron acortarse y sin poder concluir el evento. No alcanzaron a desarrollarse las finales de invitados de APAC “A” y “B”.

El momento más difícil del domingo estuvo en la prefinal del grupo mayor del Turismo Sport 1850, cuando Christian Pineda que marchaba muy despacio con la coupé Taunus para desertar, intentaba ingresar al final de la recta principal (sobre la izquierda) al parque cerrado, justo cuando venía en carrera “Panchito” Ochoa, impactando el joven piloto de Tandil y Azucena, en la máquina del velense. Un “golpe” muy fuerte, ambos pilotos fueron derivados al Hospital de la Comunidad, donde Ochoa obtuvo el alta, luego de comprobar su estado con estudios radiográficos. Por su parte, Pineda, acuso además de dos costillas fisuradas, una contusión en un pulmón, debiendo permanecer 24 horas en el nosocomio.

En APAC “A” para titulares ganó Diego Castañino con el Falcon que motorizan Castañino y Méndez, por su parte Daniel Camacho logró la victoria en la Clase “B” a bordo de la Dodge-Chevrolet by Casanovas Motorsport, también para titulares.

En TC del Sudeste, el campeón Alejandro Argumedo volvió a al triunfo, mientras en el grupo mayor del TS 1850, el monarca Cristian “Coto” Di Stéfano logró una ajustaba conquista en un final electrizante.

En la clase “B” de TS, en titulares ganó Joaquín López y en invitados en una definición “nocturna” y sumamente arriesgada, Lucas Cáceres con la máquina de Ariel Tozzi fue el ganador.

En el tercer tiempo del TS “B”, fueron excluidos en la técnica, Guillermo Barberón-Marcelo Morón por técnica.

APAC A (Titulares)

1) CASTAÑINO DIEGO

2) BUDUBA PABLO

3) CASTAÑINO MATIAS

4) WALTER J. – WALTER O.

5) ALVAREZ M. – VALLO C.

6) LARROUDE JOSE

7) MACUSO EMANUEL

8) BIBBO ADRIAN

APAC B (Titulares)

1) CAMACHO D. – DURUTOVICH O.

2) BERTOGLIO O. – ARIAS C.

3) GONZALEZ M. – VARGAS A.

4) MACIEL D. – MOREAU G.

5) YAÑEZ C. – FRUCTUOSO E.

6) DIAZ A. – DIAZ A.

7) RODRIGUEZ P. RODRIGUEZ S.

8) GUSMEROLI A. – GUSMEROLI M.

9) GRANERO J. – MUÑOZ M.

10) VENANCIO G. – VENANCIO M.

11) ETCHANCHU G. – CASTEJON F.

12) SERRANO J. LAURENZ D.

13) PAYO F. – BUDUBA C.

TC DEL SUDESTE

1) ARGUMEDO ALEJANDRO

2) MIRABALL CLAUDIO

3) KITTLER JAVIER

4) BEAIN LEONARDO

5) BASUALDO DIEGO

6) RODRIGUEZ FACUNDO

7) FLORES GASTON

8) IRIART CESAR

9) DURUTOVICH JAZMIN

10) GOICOECHEA LEONARDO

11) RUIZ RAUL

12) RIBEIRO CARLOS

TURISMO SPORT 1850 A

1) DI STEFANO CRISTIAN

2) TORRES ADRIAN

3) ARRIBAS MARIANO

4) PIZZORNO GUILLERMO

5) DIEZ HERNAN

6) TIEDE GUSTAVO

7) BARRENA RICARDO

8) GONZALEZ JUAN MARCOS

9) DURUTOVICH JAZMIN

10) PARAJE LUCIANO

11) LAURENZ DARIO

12) GARMENDIA JUAN

13) ITURRALDE CHRISTIAN

TURISMO SPORT 1850 B (Titulares)

1) LOPEZ J. – PALOZZO H.

2) YAÑEZ F. – MAXIMO S.

3) RISSO D. – RISSO R.

4) TOZZI A. – CACERES L.

5) BLANCO MAURO

6) FERNANDEZ N. – GONZALEZ F.

7) LOPEZ MADINA P. – MORON F.

8) TOZZI J. – SELVAGIO C.

9) VALIENTE R. URRUTIA J.M.

10) BELTRAN M. – CORTAJERENA A.

11) BELTRAN R. – GARCIA J. C.

12) FERNANDEZ O. – QUIROGA P.

13) ACEVEDO GABRIEL

14) BUNTJER C. – ESPOSITO D.

15) EMANUELE M. – CARMONA R.

16) BAUER A. – BAUER J.

17) FEROLA G. – FEROLA R.

18) AREVALO J. – SHORT C.

19) PONCE A. – CASANOVAS M.

20) FERRAGGINE S. – JUAREZ A.

21) TERUELO FRANCISCO

22) GRAMAJO M. – FERRARA W.

23) ANDUJAR N. – RAMOS J.

24) OLIVERA J. – MACERATTA P.

25) FRANCHESQUETTI M. –

ex BARBERON G. – MORON M.

TURISMO SPORT 1850 B (Invitados)

1) TOZZI A. – CACERES L.

2) FERNANDEZ N. – GONZALEZ F.

3) LOPEZ J. – PALOZZO H.

4) FERNANDEZ O. – QUIROGA P.

5) YAÑEZ F. – MAXIMO S.

6) BELTRAN R. – GARCIA J. C.

7) FEROLA G. – FEROLA R.

8) AREVALO J. – SHORT C.

9) LOPEZ MADINA P. – MORON F.

10) EMANUELE M. – CARMONA R.

11) PONCE A. – CASANOVAS M.

12) BELTRAN M. – CORTAJERENA A.

13) BAUER A. – BAUER J.

14) GRAMAJO M. – FERRARA W.

15) ANDUJAR N. – RAMOS J.

16) RISSO D. – RISSO R.

17) TOZZI J. – SELVAGIO C.

18) VALIENTE R. URRUTIA J.M.

19) FERRAGGINE S. – JUAREZ A.

20) BUNTJER C. – ESPOSITO D.

21) OLIVERA J. – MACERATTA P.

ex BARBERON G. – MORON M.

N. de la R; fuente Vértigo Motorsport.