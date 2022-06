7 de Junio de 2022 «Día del Periodista» – Los saludos que recibimos y compartimos con todos

Gracias a todos, desde hace 11 años en este medio, y desde hace más de 30 un mimo al corazón de cada unode ustedes recimos cada 7 de Junio…Muchas gracias a todos; Pablo y Sergio

Buen día, quienes integran el Consejo escolar, les desean un muy feliz día.

Atte Silvina Maya – Pte. CEA

CARITAS de Ayacucho desea hacerles llegar un cálido saludo en el DIA DEL PERIODISTA, agradeciéndoles la predisposición brindada en todo momento hacia nuestra Institución y la Comunidad toda.

El Papa Francisco ha expresado:…”un verdadero comunicador se dedica completamente al bien de los demás en todos los niveles, desde la vida de cada persona a la vida de toda la familia humana. No podemos comunicar verdaderamente si no nos involucramos personalmente, si no podemos testimoniar personalmente la verdad del mensaje que transmitimos”.

Roberto Oscar Ortino;

Reciban Uds. saludo cordial por el Día del Periodista, labor incansable y necesaria para fortalecer nuestra Democracia.

Señores:-

Periodistas de Ayacucho

LOCALIDAD

De nuestra mayor consideración:-

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. y por su intermedio a todos los medios de difusión, en nombre y representación del Club de Leones de Ayacucho, con el objeto de hacerles llegar nuestras mas sinceras felicitaciones al cumplirse en la fecha un nuevo Aniversario de la aparición de «La Gazeta» de Buenos Aires, y festejarse el Dia del Periodista, resaltando la idoneidad, eficiencia y sentido humanitario y demás valores puestos de manifiesto en el diario accionar, y agradeciendo la permanente colaboración con nuestra Institución.-

Al reiterarles nuestras felicitaciones por este Aniversario, rogamos a Dios sigan encontrando la fuerza necesaria para continuar trabajando en el mejoramiento de nuestra sociedad, haciendo propicia la oportunidad para saludarlos con nuestro mayor afecto y estima.-

Luis Manuel MORO Miguel Angel TRAIANI Secretario Presidente

Desde la Cámara de Comercio , Industría y Producción de Ayacucho ( CACIPA ) hacemos llegar un saludo cordial a todos los Periodistas y Trabajadores de este Medio de comunicación local , al conmemorarse en la fecha el «DÍA DEL PERIODISTA» .- Destacamos el importante rol que desempeñan diariamente en transmitir la información a nuestra Comunidad .- Aprovechamos la ocasión para agradecerles profundamente la difusión de las actividades de nuestra Entidad .- A todos los Periodistas locales les deseamos un «MUY FELIZ DÍA» !!!! . p./ C.D. – Cámara de Comercio , Ind. y Prod. de Ayacucho Santiago Russo – Secretario Alejandro Cabello – Presidente

En el Dia del Periodista el Centro Mutual de Jubilados y Pensionados de Ayacucho quiere saludar a todos los periodistas recordando la frase de García Márquez que decía «Ser periodista es tener el privilegio de cambiar algo todos los días» y a su vez agradecer a los periodistas y medios de nuestra ciudad por el apoyo recibido en forma constante. Julio Cano presidente – María Cristina Gourriet secretaria