4ª Vuelta al Castillo SAN FRANCISCO – 20/02/2022 – EST. EGAÑA / Rauch

50 kms Competitivos -30 kms Promocionales -10 kms Principiantes Kms – EN PELOTÓN

5to. Rural Bike del Club Ciclista “Federico Rauch”

FICHA TÉCNICA

Lugar: Estación Egaña – Ubicación CLIK ACA (la acreditación y largadas son en la misma Estación Ferroviaria, NO ES EN EL PREDIO DEL CASTILLO)

Organiza: Club Ciclista “Federico Rauch”

Crono y locución: Kilómetro Infinito “único límite tu imaginación”

Distancia: Categorías competitivas 50 kms.

Categorías Promocionales 30 kms.

Categorías Promocionales 10 kms.

CRONOGRAMA DE LA COMPETENCIA:

Se disputarán 2 mangas de acuerdo a la siguiente distribución;

En la primera manga largarán, Principiantes (Damas y Caballeros) Promocionales (Damas y Caballeros) y Damas Competitivas, Caballeros Master C1, C2, D1 y D2 competitivos.

En la segunda manga largarán; Juveniles, Elite, Master A1, A2, B1 y B2.

HORARIO DE ACREDITACIÓN – 20/02/2022:

Primera manga: de 7,30 a 9,00 hs. Principiantes (Damas y Caballeros) Promocionales (Damas y Caballeros) y Damas Competitivas, Caballeros Master C1, C2, D1 y D2 competitivos; al finalizar la acreditación, LARGADAS por categorías.

Segunda manga: de 11,30 a 12,30 hs. Juveniles, Elite, Master A1, A2, B1 y B2; al finalizar la acreditación, LARGADAS por categorías.

CUPOS MUY LIMITADOS.

NO HAY PREINSCRIPCIÓN – NO SE RESERVAN LUGARES – HASTA NO ACREDITAR EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN NO SE ASEGURA EL CUPO.

POR FAVOR NO ENVIAR INSCRIPCIONES POR OTRO MEDIO QUE NO SEA ESTA PÁGINA (ni WhatsApp, ni Messenger, ni Instagram, ni Facebook), A FIN DE EVITAR CONFUSIONES. GRACIAS.

INSCRIPCIONES: se inscribe por año de nacimiento, o sea, la edad que tenga el corredor al 31/12/2022, por ej.: si tenés 49 años y cumplís los 50 después de la carrera igualmente sumás 50 años.

Categorías Principiantes – 10 kms.

Damas Principiantes.

Caballeros Principiantes.

Categorías Promocionales – 30 km (se inscribe por año de nacimiento)

Promo Damas “A” hasta 39 años (1983 / 84 / 85 y más)

Promo Damas “B” de 40 años en más (1982 / 81 / 80 y menos)

Promo Caballeros “A” hasta 39 años (1983 / 84 / 85 y más)

Promo Caballeros “B” de 40 años en más (1982 / 81 / 80 y menos)

Categorías Competitivas – 50 kms (se inscribe por año de nacimiento)

Damas “A” hasta 39 años (1983 / 84 / 85 y más)

Damas “B” de 40 años en más (1982 / 81 / 80 y menos)

Cab. Juveniles hasta 19 años (Clases 2003/ 2004 / 2005 y más)

Cab. Elite de 20 a 29 años (1993 a 2002)

Cab. Master A1 de 30 a 34 años (1988 a 1992)

Cab. Master A2 de 35 a 39 años (1983 a 1987)

Cab. Master B1 de 40 a 44 años (1978 a 1982)

Cab. Master B2 de 45 a 49 años (1973 a 1977)

Cab. Master C1 de 50 a 54 años (1968 a 1972)

Cab. Master C2 de 55 a 59 años (1963 a 1967)

Cab. Master D1 de 60 a 64 años (1958 a 1962)

Cab. Master D2 de 65 años en más (1955 / 56 / 55 y menos)

INICIO DE LA INSCRIPCIÓN: lunes 17/ enero /2022.

CIERRE DE LA INSCRIPCIÓN: miércoles 16/ febrero /2022 a las 20 hs. O cuando se complete el cupo establecido.

Para considerarse efectivamente inscriptos deberán abonar el costo total de la inscripción y enviar el comprobante de la misma al mail de contacto.

MUY IMPORTANTE: si envían los datos de inscripción por la noche o la mañana, les llegará la respuesta entre las 13 y las 13, 30 hs. Si envían por la tarde, les responderemos entre las 20 y 20 30 hs.

Una vez que reciban el mail con los datos bancarios tendrán 72 hs para hacer efectivo el pago y enviar el comprobante por el mismo medio a fin de quedar confirmados, pasados dichos plazos serán dados de baja y se le otorgará el cupo a otro corredor.

CUPOS MUY LIMITADOS.

COSTO DE LA INSCRIPCIÓN:

Categorías competitivas: hasta el 10/02/22 $ 1.500 – Desde el 11/02/22 hasta el 17/02/22 $ 1800.

Categorías promocionales: hasta el 10/02/22 $ 1.250 – Desde el 11/02/22 hasta el 17/02/22 $ 1550.

Categorías principiantes: hasta el 10/02/22 $ 800 – Desde el 11/02/22 hasta el 17/02/22 $ 1100.

PREMIOS: 1º Al 5º DE CADA CATEGORÍA.

MODO DE INSCRIPCIÓN:

A través del formulario de contacto de esta página, una vez recibido el mail con los datos, se les responderá al mail que consignaron en sus datos, informándoles los datos de la cuenta para abonar. Tendrán 72 hs. desde que les respondemos para realizar el pago, sino serán dados de baja y se otorgará su lugar a otro interesado, los cupos son muy limitados. Los mails recibidos durante la noche y la mañana se responden de 13 a 13,30 hs. Y los enviados por la tarde, de 20 a 20,30 hs. No es respuesta automática.

Una vez que abonaron, deberán enviar al mail por el que les respondimos, el comprobante para de estar forma quedar confirmados como inscriptos. Y conservar el ticket o captura de pantalla para acreditarse.

CLIK ACA para inscribirse.

Centros de inscripción habilitados (solo tomarán inscripciones con pago en el momento, por favor no los comprometan, gracias)

En Rauch. Calle Paso Nº 365

En Mar del Plata: Bikes Amigorena en Av. Colón 7199.

Con Kilómetro Infinito en carreras previas, si las hubiese.

HABRÁ SERVICIO DE CANTINA

+ INFORMES: [email protected] / Cel: 2494342797 (Damian)

