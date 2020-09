34to Remate de Cabaña «San Antonio» e invitadas / El máximo fue de $ 360.000 y ni la pandemia los para

Se realizó este martes 8 de Septiembre, el 34º Remate Anual de Reproductores de la Cabaña “San Antonio” de Carlos Newton e Hijos, con la suma de Cabaña “San Luis”, más Estancia “Don Carlos” como siempre. En un panorama difícil como es el de la pandemia por el Covid19, este remate marcó un día histórico en nuestra ciudad, ya que se vendió todo y con valores acordes al momento.

Los máximos fueron; para los A. Angus de Cabaña “San Antonio” fue de $ 360.000.- Para Cabaña “San Luis” con los Hereford fue de $ 305.000.- respectivamente. Las vaquillonas parición primavera se vendieron a $ 75.000.- los tres lotes de “Don Carlos”, mientras que de “San Luis” se colocaron dos lotes de 25 y 26 vaquillonas para entorar a $ 43.000.- Y de “San Antonio” dos lotes, que hicieron $ 35.500.’ y $ 43.500.-

Todo distinto e impensado

Luego de dar varias vueltas en la sección chacras, y atravesar los controles sanitarios llegamos a la Sociedad Rural cerca de las 13-30. Con un protocolo que movilizó a varias personas, nos recibieron personal del hospital del área salud, policía y autoridades municipales encabezadas por los Sres. Luis Igarza y Joaquín Cantarini.

Sin almuerzo, sin poder llevar equipo de mate, sin el fervor de las tribunas, que ocuparon a la izquierda los ayacuchenses y a la derecha los visitantes, con las debidas cruces de color verde para mantener el distanciamiento social, la gente se fue ubicando, mientras prensa, el equipo de la casa cosignataria y la TV para transmitir por internet se preparaban.

Todo raro. Todo distinto. Nada igual a lo visto. Nada cercano a lo acostumbrado. Incertidumbre, ansiedad y la nostalgia que provoca la falta de afectos, de las familias y los amigos…Muchos bromeaban sobre una posible cena, ya que no había habido almuerzo…Pero solo era una broma…Ni pasteles, ni café. Ni bebidas espirituosas, ni masitas de confitería…Ni almohadones de Caritas, si quiera…

Comenzó la actividad cerca de las 14-15 y le bastó una hora a San Antonio para vender todos sus ejemplares. Con ciertas dudas que presenta la compra virtual, la experiencia de Carlos Stanga en las ventas, hizo que se sobrellevará, no sin cierta tensión y ciertas dudas, ya que las ofertas provenían de los presentes y de quienes seguían el remate en forma virtual.

Las ventas se concretaron sin problema alguno, con valores que estuvieron de acuerdo a los del momento, y con interesados que aprovecharon muy bien la ocasión, todo transcurrió con momentos de alegría, festejos medidos y satisfacción por los ejemplares presentados de manera impecable. Incluso el martillero señaló en un momento, que desde que remata en Ayacucho no veía animales y parejas tan fantásticos…

La palabra de “Beto” Newton titular de “San Antonio” / AUDIO ORIGIAL

El testimonio de Santiago Trelaun de “San Luis” / AUDIO ORIGINAL

Toros – Precios destacados

Los Toros Angus de Carlos Newton e Hijos, hicieron desde $ 165.000.- a $ 175.000.-, $ 200.000.-, $ 220.000.-, $ 240.000.-, $ 320.000.- hasta un máximo de $ 360.000.- para el toro Nro. 5del corral 20, que fue el valor más alto de la 34º edición del Remate Anual de “San Antonio”, con un valor máximo de $ 360.000.- DL, con CE de 41 y un peso de 765 kg.

Con respecto a los ejemplares Hereford y Polled Hereford, consignados por Cabaña “San Luis” hicieron desde $ 140.000.-, $ 180.000.-, $ 215.000.-, $ 275.000 y un máximo de $ 305.000.- que fue el toro Nro. 25 del corral 46 de2 dientes, con C.E de 39y 715 kg.

Hembras – La calidad garantizada a lo largo de la pista

Salieron a la venta Vaquillonas P.C. A.A.N con parición primavera de “Don Carlos”, que se vendieron a $ 75.000.-, tanto las 10 del corral 43, como las de los 44 y 45 como las del 51, con la misma cantidad.

Por su parte, Cabaña “San Antonio” puso a consideración de los compradores 25 vaquillonas para entorar, pertenecientes al corral 39 que se vendieron a $ 43.500.- y 25 del Corral 40 que hicieron $ 35.500.-

Posteriormente, Cabaña “San Luis” presentó 26 vaquillonas para entorar del corral 42 y 25 del corral 21, logrando ambas $ 43.500.-

Finalmente, se vendieron 24 terneras a $ 30.000.- y otro lote de 10 más flojas en su estado a $ 22.500.-

El 34° quedará en el recuerdo – Remate histórico si los hay…

Sin abrazos, sin apretón de manos, sin los amigos y los que hacen “el colorido” de cada venta. Nadie pensó que esto llegaría, pero es una realidad. Con los compradores presentes, con la calidad excepcional de cada año de “San Antonio” y los invitados, en esta ocasión “San Luis” y “Don Carlos”, hubo tiempo para el reconocimiento de propios y extraños.

Es que este ser tan especial que Don “Beto”, con el empuje y la garra de hijos y nietos, sigue sorprendiéndonos. No dudo en confirmar el aviso en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar Se lamentó hasta último momento no hacerlo a su manera. Que no estuvieron los de casa, como el los llama…

Sin embargo, con la presencia de los medios, la cámara de la tv, e internet, quedo demostrado a que a Carlos Alberto Newton no lo para “Ni una pandemia mundial”. Se vendió todo, hubo máximos destacados, la gente se fue muy conforme y una vez más “San Antonio” abrió el fuego de la seguidilla de ventas. Y la vara, la vara quedó muy alta…Felicitaciones y bien merecido lo tienen, por la constancia, por la fé, por trabajar a pesar de todo, por la pasión, ahora si a descansar y pensar en 2021, aunque sea medio físico y medio virtual…Hasta siempre ¡!!

Por Lic. Pablo H Tusq – Co propietario diario digital www.ayacuchaoldia.com.ar