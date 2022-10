1era Jornada Provincial de Masculinidades para la Igualdad – Será el 26 de Octubre en La Plata

La dirección de promoción de Masculinidades para la Igualdad promueve espacios de reflexión y capacitación sobre masculinidades, que se enmarcan en las estrategias de sensibilización para promover prácticas igualitarias y no discriminatorias en el territorio de la provincia de Buenos Aires.

El director Ariel Sánchez dialogó hoy con jóvenes en Tecnópolis, reflexionaron sobre la importancia de repensar y accionar sobre el modo en que se instituye cierto tipo de masculinidad ligada a la violencia y posibilitar construir otros modos de habitar masculinidades.

En tanto, el equipo de la Dirección, junto a la comisión de Géneros y Diversidades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Zárate-Campana presentaron las líneas de trabajo para el abordaje de las violencias y las políticas para la igualdad de género, a la vez que profundizaron en conceptos, herramientas y estrategias para incorporar el enfoque de masculinidades en los distintos ámbitos de trabajo. Y mañana viernes darán inicio a los encuentros de formación con ARBA, sobre introducción a la perspectiva de masculinidades.

La dirección de promoción de Masculinidades para la Igualdad se creó en 2019, en el ámbito de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, con el objetivo de generar políticas públicas destinadas a varones entendiendo que son actores fundamentales para erradicar las violencias por razones de género, transformar la cultura machista y desarmar las lógicas patriarcales que profundizan desigualdades. La incorporación de los varones en las políticas de género es imprescindible para cuestionar los mandatos de masculinidad hegemónica que recaen sobre ellos.

El trabajo con varones que ejercen violencia forma parte de las políticas ampliadas de prevención y protección de mujeres y LGTBI+. Se trata de fortalecer los grupos y espacios socioeducativos en los municipios en el contexto de una estrategia integral de abordaje que entiende la violencia de género como un problema de salud pública y de vulneración de los derechos humanos. En el marco del programa «Comunidades sin Violencias» 47 distritos bonaerenses crearon dispositivos de atención de varones que ejercen violencia.

El acompañamiento a varones no se limita a favorecer la reflexión acerca de la responsabilidad de los actos, sino que se suma a las medidas tomadas por la justicia. El primer paso es el reconocimiento del ejercicio de las violencias. Muchas veces los varones denunciados no reconocen sus prácticas agresivas, la participación en grupos de pares y las intervenciones profesionales permiten abordar y desnaturalizar estas conductas. Se trata de prácticas aprendidas, educadas en los mandatos de las masculinidades: una sexualidad siempre activa, la vulneración de otras personas ante situaciones de incertidumbre, de miedo o de puesta en cuestión. El acompañamiento a quienes han sido denunciados es fundamental para que no repitan esas prácticas de violencia física, psicológica o económica. Se busca trabajar en la transformación de esas prácticas y luego en elaborar políticas de reparación. La violencia no debe abordarse como patología, sino como práctica aprendida, que por lo tanto se puede modificar.

En el marco de las actividades impulsadas por la Dirección, el día miércoles 26 de octubre de 2022 se realizará la Primera Jornada Provincial de Masculinidades para la Igualdad con el objetivo de difundir las políticas públicas que se llevan a cabo desde el Ministerio y para poner en agenda temas relacionados a la perspectiva de masculinidades.

La jornada se llevará a cabo en el Salón Petorutti del Teatro Argentino (51 e/ 9 y 10) de la ciudad de La Plata de 10 hs a 18 hs. La actividad constará de tres paneles: «Abordajes integrales: desafíos en el trabajo con varones», «Varones y políticas para la igualdad de género» y «Sin igualdad de género no hay justicia social».

El cierre estará a cargo de la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual Estela Díaz y la subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual, Lucía Portos.

La capacidad es limitada y se entregarán certificados de asistencia. Las personas interesadas pueden inscribirse en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/1A9puYWnn8rNvRWkf2U1VVpsKYFHx4jTrIbjV5AZ40Oo/