Ya se vende la Rifa 2025 de Zarité – Pedíla al 2494 597555

10 agosto, 2025 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0
A partir de la fecha Comienza a CIRCULAR LA RIFITA DEL BIEN!!!
RIFA ANUAL DE LA ASOCIACION CIVIL @zaritepercusion
Para solventar gastos de la institución!!!
El valor total de la rifa es de $ 18.000,- podés abonarlo en cuatro cuotas de $ 4.500.-
✨ Primer sorteo: mercadería en despensa,
✨ Segundo sorteo: mercadería en despensa y carnicería.
✨Tercer sorteo: UN IPHONE 16 de @fullcomp_ayacucho
✨Último sorteo: una MOTO MONDIAL MAX 110 CC de @automotores_fiorentino.
Comunícate a tu Zaritense amigux o al tel 2494597555 zarite

Comentarios

Leave a Reply

su dirección de correo electrónico no será publicada.


*