Ya salió «La Gira» / La nueva canción de Luciano Ciganda que «está en todos lados…»

16 agosto, 2026 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0
🚨 ¡YA SALIÓ “LA GIRA”! 🚨🎶🔥 Así lo hizo público el propio Luciano…
Mi nueva canción ya está disponible en todas partes ❤️‍🔥
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▶️ Mirala en YouTube
“LA GIRA” ya es de ustedes… ¡y espero que la disfruten tanto como yo disfruté hacerla! 🫶
Si te gusta, compartila, etiquetame y dejame tu comentario 👇🔥

LA GIRA — YA DISPONIBLE

https://youtu.be/KvZ6slzxBRA?list=RDKvZ6slzxBRA

Mi mayor agradecimiento a este DREAM TEAM:

@nahuelpiscitellisoy
@facurodriguez.i
@mauls._
@matisabagh
@larrynormal
@quarkrecords
@majocastorina
@brunocaranzano 🎥
Y gracias a todos ustedes amigos por bancarme y apoyar en esta…

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