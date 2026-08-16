Ya salió «La Gira» / La nueva canción de Luciano Ciganda que «está en todos lados…»

¡YA SALIÓ “LA GIRA”! Así lo hizo público el propio Luciano…
Mi nueva canción ya está disponible en todas partes
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“LA GIRA” ya es de ustedes… ¡y espero que la disfruten tanto como yo disfruté hacerla!
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LA GIRA — YA DISPONIBLE
https://youtu.be/KvZ6slzxBRA?list=RDKvZ6slzxBRA
Mi mayor agradecimiento a este DREAM TEAM:
@nahuelpiscitellisoy
@facurodriguez.i
@mauls._
@matisabagh
@larrynormal
@quarkrecords
@majocastorina
@brunocaranzano
Y gracias a todos ustedes amigos por bancarme y apoyar en esta…
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