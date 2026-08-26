¡Ya salió el 4.º número de Cuadernos del CLADE! – Lo nuevo de Santi Liaudat, para entender la realidad

¡Ya salió el 4.º número de Cuadernos del CLADE!

Este nuevo número reúne aportes surgidos de la Comisión Nacional de Justicia y Paz y, en particular, del grupo “Ser Nación en tiempos de IA”, con reflexiones sobre los desafíos que plantean las transformaciones tecnológicas para nuestro país.

Los invito a leer la revista completa y, especialmente, mi capítulo “Revolución digital, inteligencia artificial y proyecto nacional”, donde reflexiono sobre los desafíos de la revolución digital y la IA desde la perspectiva del desarrollo, la soberanía y la construcción de un proyecto nacional.

📖 Mi capítulo:

https://ideasenjaque.com/revolucion-digital-inteligencia-artificial-y-proyecto-nacional/

👉 Revista completa:

https://usi.edu.ar/publicaciones/cuadernos-del-clade/

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https://ideasenjaque.com/