Ya está en marcha la nueva Estación Transformadora de EDEA

Con una inversión de 12 millones de dólares, EDEA puso en servicio la nueva estación transformadora de nuestra ciudad. De acuerdo a lo informado por la empresa, la nueva instalación sextuplicó la potencia disponible e incorporó un Centro de Distribución de monitoreo remoto.

La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica anunció la puesta en servicio de una nueva estación transformadora de 132 kV en la localidad de Ayacucho, una obra estratégica que demandó una inversión superior a los 12 millones de dólares y que permitirá fortalecer el sistema eléctrico en toda la región.

“Esta obra es un paso fundamental para seguir acompañando el crecimiento de Ayacucho y la zona, mejorando la calidad del servicio y generando las condiciones necesarias para el desarrollo productivo e industrial”, destacó Lorenzo Siquier, Gerente General Operativo de EDEA.

La nueva estación transformadora cuenta con dos transformadores de 30 MVA, lo que permitió sextuplicar la potencia disponible en la región, ampliando significativamente la capacidad de abastecimiento eléctrico de Ayacucho y en localidades vecinas como Rauch, Casalins, Langueyú y Udaquiola.

Asimismo, el proyecto incluyó la construcción de un nuevo centro de distribución de última generación, que permite mejorar la maniobrabilidad del sistema. Este centro se conecta de manera remota al Centro Operativo de Distribución, permitiendo su monitoreo constante y optimizando la gestión y respuesta ante cualquier requerimiento del servicio.

Cabe destacar que, para llevar adelante una inversión de esta magnitud, fundamental para continuar brindando más y mejor energía eléctrica a los usuarios, fue necesario el trabajo conjunto de múltiples áreas de la compañía, además de superar distintos desafíos técnicos y operativos surgidos durante su ejecución.

Esta obra fue posible gracias al trabajo articulado entre la Subsecretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, el Grupo DESA, el FREBA y la coordinación con el Municipio y vecinos de Ayacucho y Rauch.