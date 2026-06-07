Walter Wischnivetzky, le otorgó un reconocimiento a Félix Cuesta, periodista y conductor de «Tiempo Zonal»

Walter Wischnivetzky, intendente del Partido de Mar Chiquita, le otorgó un reconocimiento a Félix Cuesta, periodista y conductor del emblemático programa «Tiempo Zonal», en el marco de los 40 años que el ciclo cumplirá el próximo sábado 27 de Junio.

En ese sentido, el reconocimiento tuvo como objetivo agradecer al periodista por mantener siempre presente a Mar Chiquita en su emisión y por difundir toda la información relevante para el partido. Como parte del homenaje, el jefe comunal obsequió a Cuesta un mate con una leyenda que reza «Mar Chiquita te espera», en nombre de toda la comunidad.

Por su parte, al momento de recibir el obsequio, Félix Cuesta expresó: “Fue un gesto inesperado, muy importante para mí porque muestra el reconocimiento a todo el trabajo que hacemos desde Tiempo Zonal».

Cabe destacar que el programa, que lleva cuatro décadas en el aire, se emite por MarchiTV y por Canal 8 de Mar del Plata (Mi8), con transmisiones los sábados a las 14:30. Además, su tradicional y particular estilo ha inspirado a las nuevas generaciones para llevar toda la información y actualidad de la zona a la comunidad, recorriendo los eventos y fiestas regionales del sudeste bonaerense.

N. de la R; fuente Ahora Mar Chiquita.