Vuelve APAC al Parque Juan Silva – Será los días 4 y 5 de Julio

Los días 4 y 5 de julio se correrá en el Autódromo del Parque «Juan Silva» de Rauch la cuarta fecha del Torneo 2026 de APAC.

La información fue confirmada por las autoridades del Rauch Auto Moto Club, contentos porque el Autódromo «Martín Fierro» vuelve a recibir la categoría mayor del automovilismo regional.

TC del Sudeste, Turismo Sport A y B, y Zonal Pista Clase 1 serán las categorías que completarán el abundante parque automotor que llegará a nuestra ciudad en el primer fin de semana de julio.

Ya están trabajando en el circuito para que sea presentado de la mejor manera, con el aliciente de los buenos pilotos rauchenses Kevin Walter, Pablo Buduba y otros que se pueden sumar para la ocasión.

N. de la R; fuente Damián Miguel / ABC HOY Rauch.