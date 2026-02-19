Voley – Gianluca Navoni Campeón de la Liga Federal con Once Unidos

El equipo marplatense se consagró Campeón en San Juan y consiguió el ascenso a la Liga Nacional de Voley, segunda categoría del vóley profesional en el país.

Gianluca tuvo una destacada actuación, aunque sufrió una lesión en el primer partido, lo que le impidió jugar el segundo encuentro. A partir de allí volvió a ser protagonista y paso a paso fueron superando etapas hasta llegar invictos a la coronación.

En la zona vencieron 3-0 a Municipalidad de Choique (Santa Cruz), 3-2 a Social Monteros (Tucumán), 3-0 a Ausonia (San Juan) y 3-1 a Paracao (Paraná, Entre Ríos).

En la serie de eliminación directa derrotaron 3-0 en Octavos de Final a Club Hispano (San Juan), 3-2 en Cuartos de Final a Biblioteca Bernardino Rivadavia (Villa María, Córdoba), 3-1 en Semifinal a Racing de Castex (La Pampa) y 3-0 en la Final a SR Voley (San Rafael, Mendoza).

El equipo Campeón estuvo integrado por: Juan Ignacio Maccio (C), Tomás Russo, Matías Martín, Gianluca Navoni, Lautaro Abait, Benjamín Labrit, Ignacio Caravacca, Mateo Fernández, Uriel Saadia, Francisco Remón, Bautista Lastres, Manuel Alonso, Joaquín Rodríguez y Bautista Alonso. DT: Pablo Del Coto.