Volcó un camión en Ruta 29

Un vuelco de un camión se produjo este sábado por la mañana en ruta 29 en cercanías al cruce con el camino rural a Cangallo, entre las Rotondas con rutas 74 y 50. El chofer fue asistido por una ambulancia del SAME del Hospital Municipal resultando felizmente solo con algunas escoriaciones.

Al lugar también asistieron Bomberos Voluntarios dado que se produjo el derrame de combustible sobre la cinta asfáltica.

El camión pertenece a la empresa Marvel, una compañía de alcance internacional con sede en la ciudad de Chapecó, en Brasil, que recorren con transporte buena parte del Mercosur.

Foto crédito FM95