Volcó un camión en la Ruta Provincial Nº 41 – Joven camionero ileso

Este martes volcó un camión en la Ruta Provincial Nº 41, en inmediaciones del kilómetro 51, en jurisdicción del partido de Pila.

Por motivos que se desconocen, el chofer del camión, de 22 años, perdió el control del mismo, despistó y terminó volcando en la cuneta, quedando con sus ruedas hacia arriba.

Como consecuencia de lo ocurrido, el camionero fue trasladado al Hospital Municipal “Dr. Héctor Luis Planes” local, donde se constató que no había sufrido lesiones.

En el lugar trabajaron efectivos policiales de Pila, ambulancia del hospital local, personal del Destacamento de la Policía Vial de Castelli por corresponder a su jurisdicción y Bomberos locales.

N. de la R; Fuente El Titular Pila y Canal 4 Castelli.