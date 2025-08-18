Vladimir Zabala campeón provincial y triple campeón nacional ñ Agradecen junto a Luis Figueroa

El propio responsable de la Escuela de Ciclismo, Luis Figueroa lo hizo público; «Vladimir Zabala campeón provincial y triple campeón nacional, otro de nuestros pequeños grandes ciclistas de la escuelita de Ayacucho, junto a todos sus integrantes, agradecemos a mi gran amigo Jose Aguirre por brindarle la posibilidad de poder comprar esas hermosas ruedas y por estar siempre para cada uno de estos peques.
En solo dos años de iniciarse como ciclista, ya viste su primer equipo vistiendo la casaca de Bascur Bike a quién le agradece enormemente el permitirle hoy tener su bicicleta personal con sus colores a lo cual estamos seguro que los llevará a lo más alto del nuestro ciclismo nacional. Mil gracias a cada uno de los que colaboran y confían en nuestra gran cuna de campeones de nuestro ciclismo de Ayacucho».
