Vladimir Zabala campeón provincial y triple campeón nacional ñ Agradecen junto a Luis Figueroa

El propio responsable de la Escuela de Ciclismo, Luis Figueroa lo hizo público; «Vladimir Zabala campeón provincial y triple campeón nacional, otro de nuestros pequeños grandes ciclistas de la escuelita de Ayacucho, junto a todos sus integrantes, agradecemos a mi gran amigopor brindarle la posibilidad de poder comprar esas hermosas ruedas y por estar siempre para cada uno de estos peques.

En solo dos años de iniciarse como ciclista, ya viste su primer equipo vistiendo la casaca dea quién le agradece enormemente el permitirle hoy tener su bicicleta personal con sus colores a lo cual estamos seguro que los llevará a lo más alto del nuestro ciclismo nacional. Mil gracias a cada uno de los que colaboran y confían en nuestra gran cuna de campeones de nuestro ciclismo de Ayacucho».