Violento asalto a mano armada en Vela: buscan a dos sospechosos

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió a María Ignacia Vela durante la noche del miércoles. Cerca de las 23:15, dos personas protagonizaron un violento asalto a mano armada que generó preocupación entre los vecinos de la localidad.

Según pudo reconstruirse a partir de testimonios, los delincuentes sorprendieron a la víctima utilizando un arma de fuego, aparentemente un revólver, y actuaron de manera rápida antes de darse a la fuga.

Uno de los detalles que aportaron quienes conocieron el episodio es que uno de los sospechosos llevaba puesta una camiseta de River Plate al momento del hecho. Además, señalaron que ambos tendrían un acento particular que llamó la atención durante el asalto.

En medio de la situación, uno de los presuntos autores habría sido mordido por un perro, dato que podría transformarse en un elemento importante para avanzar en la investigación.

También se supo que no sería la primera vez que esta víctima sufre un hecho de inseguridad.

El episodio volvió a encender la alarma en Vela, donde en los últimos días ya se han registrado otros hechos delictivos que mantienen en alerta a la comunidad.

N. de la R; fuente LU 22 Radio Tandil.