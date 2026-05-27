Villa Gesell – Una camioneta Ford Raptor protagonizó un fuerte accidente

Un impactante siniestro vial ocurrió este domingo en la intersección de Calle 307 y Alameda 211, en la zona norte de Villa Gesell. Una camioneta Ford Raptor que circulaba a alta velocidad perdió el control e impactó violentamente contra un poste de energía, provocando que la estructura cayera sobre una vivienda.

Al arribar el personal policial, constataron que el conductor había escapado a pie, dejando el lujoso vehículo abandonado y destrozado. Durante la requisa del rodado, los efectivos hallaron documentación interna que permitió identificar al propietario: un residente geselino que le había comprado recientemente la camioneta a un joven de Pinamar.