Viernes 10 de Octubre a las 18 en Casa de la Cultura, Cine – Debate con Lucía Lubarsky

Cine/debate en Ayacucho!!

👏Con la presencia de su Directora, Lucía Lubarsky

📍Viernes 10 de Octubre a las 18:00 en Casa de la Cultura, Yrigoyen 941

🎬 Sinopsis: Un padre y un hijo atravesados por mandatos familiares deciden finalmente hablar. Bicho, Emma y Andrés ponen en crisis lo que se espera de ellos. La directora parte de los hombres de su familia para llegar a desconocidos. Indaga en los miedos, complicidades, contradicciones y violencias que viven como varones. ¿Qué ocultan en el silencio?

🎞️ Trailer: https://vimeo.com/817085933

🔻Ig: https://instagram.com/el_silencio_de_los_hombres

💫Te esperamos! la película nos invita a reflexionar, a repensarnos y a emocionarnos. Apta para mayores de 13 años. Cine de calidad y para pensar en el pueblo….