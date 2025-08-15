Verónica Andolfatti, y un domingo soñado en Tandil – Es piloto de TC del Sudeste

No será un día más en la trayectoria deportiva de Verónica Andolfatti, la joven tandilense que se destacó y fue la nota color, el pasado fin de semana en el panorámico circuito «La Cascada» de Tandil.

Una carrera increíble desplegó la dama serrana, que viene avanzando día a día, comprometida con su pasión y es protagonista en cada evento donde compite el folklórico TC del Sudeste.

Verónica, desarrolló una propuesta con criterio, muy firme, manejando con llamativo temple y solvencia, maniobras justas, precisas, y a medida que se desarrollaba la carrera destilando seguridad, abocada a sus claros objetivos.

Un despliegue convincente y sin errores, con gran protagonismo, hasta fue segunda en algún momento por el recargo a Gustavo Fernández, pero el tercer lugar en pista, le sentaba muy bien y esa entrega ha potenciado a muchas chicas a seguir creciendo, porque pueden estar como Verónica mostrando talento y suma convicción en cualquier ámbito. Amor propio, autoestima y saber aprovechar el presente.

El mejor trabajo de una mujer en la legendaria categoría, regenteada por Leonardo Beain, que se mostró muy contento por estos efectos «luminosos» que le aporta su lindo grupo y en este caso una mujer que «habitó» por vez primera un espacio que muchos desean, pero muy pocos pueden llegar y en el lugar más convocante del zonal.

Día muy feliz para sus papas, Gabriel también piloto de la divisional teceista y Gabriela Andolfatti, sus hermanos y todo el legado del recordado Don Angel Andolfatti, un enamorado de su gente. Un domingo feliz y cautivante, que no será igual a los otros, cuando «Vero» repase sus recuerdos, en el arcón donde guarda las pertenencias más valiosas de la vida.

