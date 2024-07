VERGUENZA OLIMPICA – Argentina había empatado ante Marruecos / El partido se reinició y perdió 2 a 1

Si el título está bien. El encuentro fue suspendido tras una hora de juego en el 2do tiempo, donde se disputaron 60 minutos. Empate 2 a 2.

Una hora y 40 minutos después se obliga a salir a los equipos a la cancha, se anula el 2do gol de Argentina y se dan 3 minutos más donde termina 2 a 1. La gente se había ido del estadio en su totalidad.

El árbitro habría advertido una posición adelantada en el 2do tanto. Inédito, el plantel argentino con mucha bronca y polémica mundial…Empezamos a pagar facturas de los últimos logros ????

Casi dos horas sin saber como seguia la historia, y un reinicio poco claro del partido…En fin, nadie olvidará este escándalo mundial, 24 7 24, partido que fue 2 a 2, intervalo de casi dos horas, gol anulado y derrota 2 a 1 en un reinicio de 3 minutos.

Si siguen con el VAR esto muere

No se puede esperar dos horas…Ni una, ni media…Sí la tecnología no sirve no sirve, y si es efectiva que se use como en otros deportes…PAPELON y poco futuro para un fútbol que no tiene picardía, sin vivezas ni sorpresas….Hummm

El partido había terminado 2 a 2

Argentina logró un agónico empate ante Marruecos y el partido fue suspendido por incidentes. El árbitro pretendía jugar más minutos, y ambas selecciones que se dé por terminado el encuentro. Insólito.