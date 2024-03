Vecinos del Barrio Santa Teresita reclaman mejoras en las calles

No soy de hacer estas cosas pero la paciencia tiene un limite y asi como tenemos «obligaciones» (q te las hacen llegar a través del «repartidor» del impuesto municipal atravesando el «barro» q pobre hace su trabajo y ni siquiera ven las condiciones en las q tiene q cumplir.. pero sigamos), también tenemos «derechos»… derecho a poder salir a «trabajar» dignamente no como hoy a las 6:30 en pleno temporal tener que salir entre el barro caminando (bajo tormenta eléctrica, viento y lluvia para cumplir con mis obligaciones laborales) porque los remises no pueden ingresar

(totalmente comprensible).

Volvamos al principio hable de «paciencia» paso a explicar: las primeras dos fotos son del dia 13 de marzo del 2024 osea hace exactamente siete días después de la última lluvia y asi quedo… las fotos restantes son del 20 de marzo del 2024 (hoy 6:30).

Sin mas nada q decir saludos atte y esperemos pronta solución…