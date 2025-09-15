Vecinos de la zona rural reclaman por un pantano

Vecinos de la zona rural difundieron a través de los colegas de FM95, una imagen que habla por sí sola del estado de los caminos del Partido de Ayacucho como consecuencia de la falta de mantenimiento oportuno y políticas de conservación, que van más allá de las lluvias registradas durante la semana pasada.

Se trata de un pantano que se encuentra en el camino que une la Ruta 74 con la localidad de Labardén (camino de La Vigía), a 5 kilómetros de la bajada de asfalto, trayecto muy utilizado para el sector pero que, como se observa en la imagen, su estado el crítico más allá de la mejora climática que se viene registrando.