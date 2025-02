Vandalismo en un obra en construcción

Un vecino de nuestra ciudad, Fabián Balbuena, sufrió roturas en la casa que construye en una muestra más de grave vandalismo. A través de las redes sociales hizo público un video de cómo encontró la propiedad que está en cercanías a la Pista del Cicles Club.

En el video se observa ladrillos huecos todos rotos como también demás elementos de material que el o los inadaptados de siempre, destruyeron sin que puedan ser utilizados.

“Hoy lunes me levanto para trabajar, voy a otro trabajo, voy a ver mi casa que la voy haciendo de a poco como mucho saben y me encuentro con este. Lo material ya está roto, me gustaría saber quién fue, si alguien vio algo. Es atrás del Cicles Club con lo que cuesta. El que sepa algo que me mande al privado” publicó el damnificado en sus redes sociales, buscando que la persona que pudiera aportar datos se comunique. O bien lo pueden hacer con nuestro portal y nosotros acercaremos la información al propio damnificado.

https://www.facebook.com/share/p/1AC5mRsLrX/