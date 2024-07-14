Vacaciones de Invierno con «Un Día en el Club»…La Propuesta de Atlético para esta semana

VACACIONES DE INVIERNO
«UN DIA EN EL CLUB»
EL MARTES 16/07 Y MIERCOLES 17/07 LOS PROFES DE LA ESCUELITA ORGANIZAN «UN DIA EN EL CLUB», EL MISMO CONSTARA DE LO SIGUIENTE:
MARTES 16/07 ARRANCA A LAS 15 HS CON CAMPEONATO INTERNO, JUEGOS DIDACTICOS, INFLABLES, MERIENDA, CENA, CINE, PIJAMADA EN EL SALON DE FIESTAS (AMBIENTE CALEFACCIONADO) Y EL MIERCOLES 17/07 DESAYUNO Y FINALIZACION DE ACTIVIDADES HASTA LAS 11:00 HS.
LOS QUE NO SE ANIMEN A QUEDARSE PUEDEN IR A PASAR EL DIA Y DESPUES DE CENAR O DE LA PELICULA LOS RETIRAN
LOS ESPERAMOS A TODOS!!!!
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