V Edición del Concurso Literario «Ellas no fueron contadas» / Inscripción hasta el 30-9-26

Desde la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires invitamos a mujeres y diversidades bonaerenses a participar en la quinta edición del concurso literario «Ellas no fueron contadas».

A través de este certamen, nos proponemos destacar la producción de autoras de nuestra Provincia, recuperar historias de mujeres y LGTBI+ bonaerenses y construir memoria con perspectiva de género.

A lo largo de sus cuatro ediciones, esta iniciativa se consolidó como una política cultural que promueve la producción y circulación de relatos que amplían las voces presentes en nuestra memoria colectiva. Historias de vida, ficciones y testimonios que recuperan trayectorias, luchas, deseos y experiencias que muchas veces quedaron fuera de los relatos tradicionales.

El concurso busca fortalecer el derecho a la palabra, fomentar la creación literaria y contribuir a la construcción de memorias más diversas, inclusivas y democráticas. Porque las historias también son una forma de hacer comunidad, de disputar sentidos y de imaginar futuros más igualitarios.

En esta quinta edición, que además se desarrolla en el marco de los 50 años del último golpe cívico militar, renovamos la invitación a escribir, imaginar y compartir historias que nos permitan seguir construyendo memorias colectivas desde una perspectiva de género, diversidad y derechos humanos.

Podrán participar mujeres y LGTBI+ de todos los distritos bonaerenses, cualquiera sea su nacionalidad, mayores de 18 años. Los relatos deben ser inéditos, tener una extensión de entre tres (3) y diez (10) páginas y ser presentados en archivo Word o PDF, fuente Arial o similar, tamaño doce (12), interlineado doble.

La convocatoria cuenta con tres categorías: Historias de vidas de mujeres y diversidades en el marco de los 50 años del golpe de Estado; Ficción en clave de género; y En primera persona: el Estado en tu vida.

El jurado seleccionará tres relatos ganadores y dos menciones por cada una de las categorías. Se realizará un proceso de preselección de los textos recibidos a cargo de los equipos de trabajo del MMyD.

Los premios serán de ochocientos cincuenta mil pesos ($850.000) para el primer puesto, trescientos cincuenta mil pesos ($350.000) para el segundo y doscientos mil pesos ($200.000) para el tercero en cada una de las categorías. También se otorgarán seis menciones, dos por categoría, y todos los relatos premiados serán publicados en un libro impreso ilustrado por artistas visuales de la Provincia que contará con la difusión del Ministerio.

La inscripción se realizará a través de un enlace disponible en la página web del MMyD y estará disponible desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre. Los relatos preseleccionados se darán a conocer durante el mes de octubre de 2026.

Para consultar las bases y condiciones y acceder al formulario de inscripción, ingresar en https://www2.ministeriodelasmujeres.gba.gob.ar/ellas/

Flyer de difusión: